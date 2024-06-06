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Греф высказался о жесткой денежно-кредитной политике ЦБ

Греф высказался о жесткой денежно-кредитной политике ЦБ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Греф высказался о жесткой денежно-кредитной политике ЦБ

Банк России будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) дольше, чем предполагалось ранее, пока параметры инфляции будут высокими, считает глава... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:28+0300

2024-06-06T14:28+0300

2024-06-06T14:28+0300

банк россии

герман греф

денежно-кредитная политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Банк России будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) дольше, чем предполагалось ранее, пока параметры инфляции будут высокими, считает глава Сбербанка Герман Греф. "До тех пор, пока параметры инфляции будут высокими, Центральный Банк будет поддерживать, конечно, жесткую монетарную политику. И, наверное, дольше, чем мы предполагали", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня. Ранее, в мае, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жесткости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что регулятор на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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герман греф, денежно-кредитная политика