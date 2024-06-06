https://1prime.ru/20240606/gref-848913730.html

Греф назвал сегодняшнее время временем работника

Греф назвал сегодняшнее время временем работника - 06.06.2024, ПРАЙМ

Греф назвал сегодняшнее время временем работника

Россия столкнулась с исторически низкой безработицей: на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке, что делает сегодняшнее... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:35+0300

2024-06-06T14:35+0300

2024-06-06T14:35+0300

кадры

дефицит кадров

герман греф

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/73/762777322_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_ba394884f4212b2a5ba1598eb1d45c56.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия столкнулась с исторически низкой безработицей: на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке, что делает сегодняшнее время - временем работника, а не работодателя, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Я такой безработицы - чуть больше 2% - не помню. Мы это на себе, конечно же, ощущаем. Сегодняшнее время - время работника, а не работодателя, сегодня работодатели бегают за работником", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Греф добавил, что сегодня на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке. Это и разогревает уровень заработных плат, поскольку компании соревнуются за привлечение сотрудника. "Мы находимся ровно в таких же условиях, может быть, нам немного попроще, потому что все-таки мы являемся привилегированным работодателем. ...Люди к нам идут с большей охотой, чем в целый ряд других компаний. Но в целом мы эту проблему ощущаем, конечно", - заключил глава Сбербанка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/kadry-848845544.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кадры, дефицит кадров, герман греф, пмэф-2024