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Греф назвал сегодняшнее время временем работника - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Греф назвал сегодняшнее время временем работника
Греф назвал сегодняшнее время временем работника - 06.06.2024, ПРАЙМ
Греф назвал сегодняшнее время временем работника
Россия столкнулась с исторически низкой безработицей: на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке, что делает сегодняшнее... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:35+0300
2024-06-06T14:35+0300
кадры
дефицит кадров
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия столкнулась с исторически низкой безработицей: на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке, что делает сегодняшнее время - временем работника, а не работодателя, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Я такой безработицы - чуть больше 2% - не помню. Мы это на себе, конечно же, ощущаем. Сегодняшнее время - время работника, а не работодателя, сегодня работодатели бегают за работником", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Греф добавил, что сегодня на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке. Это и разогревает уровень заработных плат, поскольку компании соревнуются за привлечение сотрудника. "Мы находимся ровно в таких же условиях, может быть, нам немного попроще, потому что все-таки мы являемся привилегированным работодателем. ...Люди к нам идут с большей охотой, чем в целый ряд других компаний. Но в целом мы эту проблему ощущаем, конечно", - заключил глава Сбербанка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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кадры, дефицит кадров, герман греф, пмэф-2024
Кадры, дефицит кадров, Герман Греф, ПМЭФ-2024
14:35 06.06.2024
 
Греф назвал сегодняшнее время временем работника

Греф о ситуации на российском рынке труда: сегодняшнее время - время работника

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Трудовая книжка
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия столкнулась с исторически низкой безработицей: на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке, что делает сегодняшнее время - временем работника, а не работодателя, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Я такой безработицы - чуть больше 2% - не помню. Мы это на себе, конечно же, ощущаем. Сегодняшнее время - время работника, а не работодателя, сегодня работодатели бегают за работником", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Греф добавил, что сегодня на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке. Это и разогревает уровень заработных плат, поскольку компании соревнуются за привлечение сотрудника.
"Мы находимся ровно в таких же условиях, может быть, нам немного попроще, потому что все-таки мы являемся привилегированным работодателем. ...Люди к нам идут с большей охотой, чем в целый ряд других компаний. Но в целом мы эту проблему ощущаем, конечно", - заключил глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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