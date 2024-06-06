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Грузооборот СМП стал рекордным за все время, сообщили в Минтрансе

Грузооборот СМП стал рекордным за все время, сообщили в Минтрансе - 06.06.2024, ПРАЙМ

Грузооборот СМП стал рекордным за все время, сообщили в Минтрансе

Транзитные перевозки в 2023 году составили шесть процентов общего грузооборота Северного морского пути, который превысил 36 миллионов тонн и стал рекордным за... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:50+0300

2024-06-06T15:50+0300

2024-06-06T15:50+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Транзитные перевозки в 2023 году составили шесть процентов общего грузооборота Северного морского пути, который превысил 36 миллионов тонн и стал рекордным за все время, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров транспорта стран БРИКС на ПМЭФ. "На сегодняшний день развитие Северного морского пути является одним из стратегических вопросов для нашей страны. В прошлом году по Северному морскому пути было перевезено более 36 миллионов тонн грузов, что стало рекордом за все время эксплуатации маршрута. Транзит составил около 6% из этого объема", — сказал министр. В 2022 году транзитный грузопоток на маршруте упал практически на 90%. Прошлый же год продемонстрировал восстановление транзитных перевозок по магистрали. Старовойт отметил, что реализация проектов добычи углеводородов и увеличение иностранного транзита повлияло на рост перевозок по СМП. На сегодня ледокольный флот в акватории северного водного маршрута составляет 41 судно. Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП с августа 2022 года переданы госкорпорации "Росатом". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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смп, грузоперевозки, грузооборот