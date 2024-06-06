https://1prime.ru/20240606/import-848902636.html

Данкверт: Россия восстановит потерянный из-за заморозков урожай импортом

Данкверт: Россия восстановит потерянный из-за заморозков урожай импортом - 06.06.2024, ПРАЙМ

Данкверт: Россия восстановит потерянный из-за заморозков урожай импортом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Россия для недопущения дефицита на рынке сможет импортировать необходимые объемы фруктов и ягод, выпадающие из-за майских... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:04+0300

2024-06-06T12:04+0300

2024-06-06T12:04+0300

экономика

россия

импорт

https://cdnn.1prime.ru/img/82733/34/827333485_0:136:2627:1613_1920x0_80_0_0_07cde5471aa69ffded7b1e2f89f21ded.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Россия для недопущения дефицита на рынке сможет импортировать необходимые объемы фруктов и ягод, выпадающие из-за майских заморозков, поставщиков среди зарубежных стран достаточно, заявил журналистам на ПМЭФ глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "В магазинах все есть. Недостатка в том, чтобы завезти, сегодня нет. Если взять предыдущие годы, мы завозили яблок 1,5 миллиона тонн, никто не спрашивал, откуда возят. А сейчас вопрос, откуда завезем - откуда можно, оттуда и завезем", - сказал Данкверт, отвечая на вопрос о возможном дефиците на рынке и необходимости наращивания импорта фруктов и ягод из-за майских заморозков. При этом он отметил, что в последние годы в России снижались объемы ввоза яблок - сначала до 800 тысяч тонн, потом до 600 тысяч тонн. "Нам надо сначала понять, что будет на внутреннем рынке, тогда импортеры будут ориентироваться. Недостатка, откуда завезти, не наблюдается", - подчеркнул он. Комментируя вопрос о возможном уроне для урожая винограда, Данкверт заявил, что Россия поставляет столовый виноград из Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Турции. "А то, что касается виноматериала, это зависит от того, как виноделы сами ориентированы. Раньше много завозили, в том числе из европейских стран", - добавил глава ведомства. Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. По яблокам Минсельхоз даже снизил прогноз по урожаю с 1,8 миллиона тонн до 1,5 миллиона тонн, глава ведомства Оксана Лут заявляла, что власти прорабатывают с дружественными странами вопрос поставок дополнительных объемов яблок. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, импорт