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ЦБ остается приверженным цели по инфляции в четыре процента - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/inflyatsiya-848893428.html
ЦБ остается приверженным цели по инфляции в четыре процента
ЦБ остается приверженным цели по инфляции в четыре процента - 06.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ остается приверженным цели по инфляции в четыре процента
Банк России остается приверженным цели по достижению инфляции в стране в размере 4% и поддержанию ее на этом уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина,... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:21+0300
2024-06-06T10:32+0300
инфляция
экономика
эльвира набиуллина
россия
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России остается приверженным цели по достижению инфляции в стране в размере 4% и поддержанию ее на этом уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Достижение инфляции цели и поддержание ее на этом уровне, цель - 4%", - ответила Набиуллина на вопрос о целях на ближайший год.На вопрос модератора сессии депутата Госдумы Андрея Макарова о том, хорошо ли председатель над этим подумала, глава ЦБ заявила, что "хорошо". "Хотелось поспорить, но сейчас неделя тишины", - добавила она.Согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться в диапазоне 4,3-4,8% в конце 2024 года. Цель регулятора по инфляции установлена на уровне "вблизи 4%".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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инфляция, эльвира набиуллина, россия, пмэф-2024
инфляция, Экономика, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
10:21 06.06.2024 (обновлено: 10:32 06.06.2024)
 
ЦБ остается приверженным цели по инфляции в четыре процента

Набиуллина: Банк России привержен цели по достижению инфляции в четыре процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России остается приверженным цели по достижению инфляции в стране в размере 4% и поддержанию ее на этом уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
"Достижение инфляции цели и поддержание ее на этом уровне, цель - 4%", - ответила Набиуллина на вопрос о целях на ближайший год.
На вопрос модератора сессии депутата Госдумы Андрея Макарова о том, хорошо ли председатель над этим подумала, глава ЦБ заявила, что "хорошо". "Хотелось поспорить, но сейчас неделя тишины", - добавила она.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться в диапазоне 4,3-4,8% в конце 2024 года. Цель регулятора по инфляции установлена на уровне "вблизи 4%".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России
Вчера, 19:17
 
ЭкономикаинфляцияЭльвира НабиуллинаРОССИЯПМЭФ-2024
 
 
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