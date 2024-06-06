https://1prime.ru/20240606/inflyatsiya-848893428.html

ЦБ остается приверженным цели по инфляции в четыре процента

ЦБ остается приверженным цели по инфляции в четыре процента - 06.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ остается приверженным цели по инфляции в четыре процента

Банк России остается приверженным цели по достижению инфляции в стране в размере 4% и поддержанию ее на этом уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина,... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:21+0300

2024-06-06T10:21+0300

2024-06-06T10:32+0300

инфляция

экономика

эльвира набиуллина

россия

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/83497/23/834972340_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_a94542c02b3ab95af26d907fd98cd09a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России остается приверженным цели по достижению инфляции в стране в размере 4% и поддержанию ее на этом уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Достижение инфляции цели и поддержание ее на этом уровне, цель - 4%", - ответила Набиуллина на вопрос о целях на ближайший год.На вопрос модератора сессии депутата Госдумы Андрея Макарова о том, хорошо ли председатель над этим подумала, глава ЦБ заявила, что "хорошо". "Хотелось поспорить, но сейчас неделя тишины", - добавила она.Согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться в диапазоне 4,3-4,8% в конце 2024 года. Цель регулятора по инфляции установлена на уровне "вблизи 4%".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/inflyatsiya-848870107.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция, эльвира набиуллина, россия, пмэф-2024