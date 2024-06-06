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Глава ВТБ отметил интерес инвесторов к обмену заблокированными активами

Глава ВТБ отметил интерес инвесторов к обмену заблокированными активами - 06.06.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ отметил интерес инвесторов к обмену заблокированными активами

Интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами есть, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T18:41+0300

2024-06-06T18:41+0300

2024-06-06T18:41+0300

экономика

втб

иностранные инвесторы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами есть, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин. "Заявки иностранных инвесторов только начали собираться. Я думаю, их будет довольно много, потому что интерес, мы чувствуем, есть", - прокомментировал он процесс обмена заблокированными активами. "С нашей стороны интерес умеренным получился. Мы рекомендовали Центральному банку планку повысить, но с точки зрения численности, действительно, 100 тысяч - это четыре пятых инвесторов с точки зрения денег, конечно, небольшая сумма. То ли это сработало, то ли люди пока хотят посмотреть, что будет, но миллион людей подали заявки из 3,5 миллиона инвесторов - не так много", - продолжил он. "Центральный банк обещал, мы разговаривали, они говорили, что сделают - потом повысят планку, потому что много абсолютно трудовых даже не бизнесменов - деятелей культуры, науки, имеют, конечно, больше вложений, чем 100 тысяч рублей", - сказал он. По его словам, если зарубежные регуляторы любят своих граждан так же, как любит ВТБ своих, российских, то они должны дать разрешение иностранным инвесторам на участие в обмене замороженными активами. "Справедливая схема, она дает возможность гражданам этих стран получить свои деньги назад", - сказал он. Российские инвесторы в рамках обмена замороженными активами подали более миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг, сообщала "Инвестиционная палата", которая выступает организатором торгов в рамках обмена замороженными активами. Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершился 8 мая, каждый инвестор мог продать бумаги максимум на 100 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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втб, иностранные инвесторы, пмэф-2024