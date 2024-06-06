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Посол Ирана призвал сокрушить "санкционное оружие" Запада

Посол Ирана призвал сокрушить "санкционное оружие" Запада - 06.06.2024, ПРАЙМ

Посол Ирана призвал сокрушить "санкционное оружие" Запада

Москва и Тегеран должны совместными усилиями сокрушить "санкционное оружие" Запада, продолжать такую борьбу при новом президенте Ирана. Об этом заявил РИА... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:11+0300

2024-06-06T17:11+0300

2024-06-06T17:31+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Москва и Тегеран должны совместными усилиями сокрушить "санкционное оружие" Запада, продолжать такую борьбу при новом президенте Ирана. Об этом заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. "Санкционное оружие в мире должно быть побеждено, и мы с Россией должны навязать это поражение странам, вводящим санкции. Почему? Потому что санкции – жестокая акция. Санкции нацелены на слабые слои общества и наносят им вред. И эта жестокая и незаконная практика в мире должна быть побеждена и прекращена нами. Иран и Россия должны продолжать идти по тому же пути и при правительстве нового иранского президента", — пояснил дипломат. Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, отношения Москвы и Тегерана будут постоянно развиваться, "день ото дня". Джалали добавил, что экономический потенциал двух стран способен нейтрализовать санкции и помочь в этом также может сотрудничество Москвы и Тегерана с другими государствами мира."Когда Россия попала под санкции, она стала открытой для расширения экономических связей с Ираном. Теперь нам предстоит поделиться друг с другом своим опытом", —сказал посол.Он подчеркнул, что экономические отношения Ирана и России укрепляются и это позволит "взаимодополняющим образом использовать экономический потенциал друг друга", который может сыграть различную роль, например, нейтрализовать санкции и полностью избавиться от них.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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