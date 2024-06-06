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"Многомиллиардный" иск ЦБ к "Тинькофф страхованию" оказался ошибкой

"Многомиллиардный" иск ЦБ к "Тинькофф страхованию" оказался ошибкой - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Многомиллиардный" иск ЦБ к "Тинькофф страхованию" оказался ошибкой

Крупный иск Банка России к "Тинькофф страхованию" оказался ошибкой: его сумма 40 тысяч рублей, а не более 7,7 миллиарда, как указано в картотеке арбитражных... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:40+0300

2024-06-06T11:40+0300

2024-06-06T11:40+0300

экономика

тинькофф

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Крупный иск Банка России к "Тинькофф страхованию" оказался ошибкой: его сумма 40 тысяч рублей, а не более 7,7 миллиарда, как указано в картотеке арбитражных дел, заявил РИА Новости представитель компании. "В карточке суда в графе "сумма исковых требований" указана не сумма иска, а ИНН компании. По факту это административное дело в рамках КоАП, сумма разбирательств - 40 тысяч рублей", - сказал он. Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Банка России о привлечении к административной ответственности страховой компании АО "Тинькофф Страхование". В картотеке арбитражных дел указано, что этом заявитель просит взыскать с ответчика более 7,7 миллиарда рублей. Само заявление поступило в суд 4 июня и к рассмотрению пока не принято. Основания заявленных требований в карточке дела не уточняются. Как следует из данных Банка России, "Тинькофф страхование" имеет лицензии на добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни, а также на ОСАГО, добровольное имущественное страхование и перестрахование.

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тинькофф