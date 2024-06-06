https://1prime.ru/20240606/istrebiteli-848935485.html

Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5

Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 - 06.06.2024, ПРАЙМ

Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5

Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских летчиков, объявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T22:11+0300

2024-06-06T22:11+0300

2024-06-06T22:11+0300

политика

франция

поставки вооружений

истребители

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_876b0fd73af1f51454f8117784511f25.jpg

МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских летчиков, объявил президент Франции Эммануэль Макрон."Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче самолетов Mirage 2000-5", — отметил он в интервью телеканалу BFMTV. Отвечая на вопрос относительно возможности ударов по территории России с помощью французского оружия, Макрон заявил, что оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей.Глава Франции отметил, что программа подготовки украинских пилотов будет организована "до конца года". Касательно обучения пилотов, планируется подготовить 4,5 тысячи украинских солдат. Программа будет организована "до конца года", подытожил глава Франции.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

https://1prime.ru/20240606/frantsiya-848897530.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, поставки вооружений, истребители, военная помощь украине