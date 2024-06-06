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Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5
Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 - 06.06.2024, ПРАЙМ
Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5
Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских летчиков, объявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T22:11+0300
2024-06-06T22:11+0300
2024-06-06T22:11+0300
политика
франция
поставки вооружений
истребители
военная помощь украине
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских летчиков, объявил президент Франции Эммануэль Макрон."Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче самолетов Mirage 2000-5", — отметил он в интервью телеканалу BFMTV. Отвечая на вопрос относительно возможности ударов по территории России с помощью французского оружия, Макрон заявил, что оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей.Глава Франции отметил, что программа подготовки украинских пилотов будет организована "до конца года". Касательно обучения пилотов, планируется подготовить 4,5 тысячи украинских солдат. Программа будет организована "до конца года", подытожил глава Франции.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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франция, поставки вооружений, истребители, военная помощь украине
Политика, ФРАНЦИЯ, поставки вооружений, истребители, военная помощь Украине
Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5
Макрон заявил, что Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских летчиков, объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче самолетов Mirage 2000-5", — отметил он в интервью телеканалу BFMTV.
Отвечая на вопрос относительно возможности ударов по территории России с помощью французского оружия, Макрон заявил, что оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей.
Во Франции заявили, что вопрос отправки военных на Украину не является табу
Глава Франции отметил, что программа подготовки украинских пилотов будет организована "до конца года".
Касательно обучения пилотов, планируется подготовить 4,5 тысячи украинских солдат. Программа будет организована "до конца года", подытожил глава Франции.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.