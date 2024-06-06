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Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге

Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге - 06.06.2024, ПРАЙМ

Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге

Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу уже в июне, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:43+0300

2024-06-06T17:43+0300

2024-06-06T17:43+0300

экономика

калуга

производство электромобилей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу уже в июне, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Чуть ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ Шапша рассказал, что бывший Volkswagen готовится к техническому перезапуску, который произойдет в ближайшее время, на заводе будут выпускать отечественные автомобили. Он отметил, что пока не может называть марки авто. "Хорошие новости с ПМЭФ-2024. После переговоров с руководством AGR Automobile Group подтверждаю ранее анонсированное обещание о возобновлении работы автозавода. Как и предполагали, перезапуск состоится уже в июне. С последующим наращиванием объемов производства. О модельном ряде и другие важные детали – позже", - написал губернатор в своем Telegram-канале. В пресс-службе правительства Калужской области подтвердили РИА Новости, что речь идет о бывшем заводе Volkswagen. Калужский автокластер представлен 30 предприятиями, во главе которых были гранды Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, приостановившие свою деятельность после введения санкций. Первые два предприятия уже перезапущены. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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калуга, производство электромобилей