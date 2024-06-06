Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/kaluga-848929438.html
Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге
Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге - 06.06.2024, ПРАЙМ
Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу уже в июне, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:43+0300
2024-06-06T17:43+0300
экономика
калуга
производство электромобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/72/765147288_0:102:1301:833_1920x0_80_0_0_26dd762e3422c6abba19da8b3b317827.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу уже в июне, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Чуть ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ Шапша рассказал, что бывший Volkswagen готовится к техническому перезапуску, который произойдет в ближайшее время, на заводе будут выпускать отечественные автомобили. Он отметил, что пока не может называть марки авто. "Хорошие новости с ПМЭФ-2024. После переговоров с руководством AGR Automobile Group подтверждаю ранее анонсированное обещание о возобновлении работы автозавода. Как и предполагали, перезапуск состоится уже в июне. С последующим наращиванием объемов производства. О модельном ряде и другие важные детали – позже", - написал губернатор в своем Telegram-канале. В пресс-службе правительства Калужской области подтвердили РИА Новости, что речь идет о бывшем заводе Volkswagen. Калужский автокластер представлен 30 предприятиями, во главе которых были гранды Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, приостановившие свою деятельность после введения санкций. Первые два предприятия уже перезапущены. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240606/avtozavod-848907151.html
калуга
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/72/765147288_26:0:1273:935_1920x0_80_0_0_a174abd4730295085c418c3234192047.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
калуга, производство электромобилей
Экономика, Калуга, производство электромобилей
17:43 06.06.2024
 
Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге

Шапша: бывший завод Volkswagen в Калуге перезапустят уже в июне

© РИА Новости . Александр Пашин | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Пашин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу уже в июне, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Чуть ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ Шапша рассказал, что бывший Volkswagen готовится к техническому перезапуску, который произойдет в ближайшее время, на заводе будут выпускать отечественные автомобили. Он отметил, что пока не может называть марки авто.
"Хорошие новости с ПМЭФ-2024. После переговоров с руководством AGR Automobile Group подтверждаю ранее анонсированное обещание о возобновлении работы автозавода. Как и предполагали, перезапуск состоится уже в июне. С последующим наращиванием объемов производства. О модельном ряде и другие важные детали – позже", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В пресс-службе правительства Калужской области подтвердили РИА Новости, что речь идет о бывшем заводе Volkswagen.
Калужский автокластер представлен 30 предприятиями, во главе которых были гранды Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, приостановившие свою деятельность после введения санкций. Первые два предприятия уже перезапущены.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Ралли Шелковый путь - 2023 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Москва и "Камаз" построят новый автозавод
13:01
 
ЭкономикаКалугапроизводство электромобилей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала