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Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге
Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге - 06.06.2024, ПРАЙМ
Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу уже в июне, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:43+0300
2024-06-06T17:43+0300
2024-06-06T17:43+0300
экономика
калуга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу уже в июне, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Чуть ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ Шапша рассказал, что бывший Volkswagen готовится к техническому перезапуску, который произойдет в ближайшее время, на заводе будут выпускать отечественные автомобили. Он отметил, что пока не может называть марки авто. "Хорошие новости с ПМЭФ-2024. После переговоров с руководством AGR Automobile Group подтверждаю ранее анонсированное обещание о возобновлении работы автозавода. Как и предполагали, перезапуск состоится уже в июне. С последующим наращиванием объемов производства. О модельном ряде и другие важные детали – позже", - написал губернатор в своем Telegram-канале. В пресс-службе правительства Калужской области подтвердили РИА Новости, что речь идет о бывшем заводе Volkswagen. Калужский автокластер представлен 30 предприятиями, во главе которых были гранды Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, приостановившие свою деятельность после введения санкций. Первые два предприятия уже перезапущены. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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калуга, производство электромобилей
Экономика, Калуга, производство электромобилей
Названы сроки запуска бывшего завода Volkswagen в Калуге
Шапша: бывший завод Volkswagen в Калуге перезапустят уже в июне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу уже в июне, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Чуть ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ Шапша рассказал, что бывший Volkswagen готовится к техническому перезапуску, который произойдет в ближайшее время, на заводе будут выпускать отечественные автомобили. Он отметил, что пока не может называть марки авто.
"Хорошие новости с ПМЭФ-2024. После переговоров с руководством AGR Automobile Group подтверждаю ранее анонсированное обещание о возобновлении работы автозавода. Как и предполагали, перезапуск состоится уже в июне. С последующим наращиванием объемов производства. О модельном ряде и другие важные детали – позже", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В пресс-службе правительства Калужской области подтвердили РИА Новости, что речь идет о бывшем заводе Volkswagen.
Калужский автокластер представлен 30 предприятиями, во главе которых были гранды Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, приостановившие свою деятельность после введения санкций. Первые два предприятия уже перезапущены.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Москва и "Камаз" построят новый автозавод