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В Кремле ответили на вопрос о карикатурах на Путина в западных СМИ - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос о карикатурах на Путина в западных СМИ
В Кремле ответили на вопрос о карикатурах на Путина в западных СМИ - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о карикатурах на Путина в западных СМИ
Карикатуры на президента России Владимира Путина являются однотипными и мало талантливыми, поэтому их не показывают главе государства, заявил его... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:24+0300
2024-06-06T12:24+0300
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Карикатуры на президента России Владимира Путина являются однотипными и мало талантливыми, поэтому их не показывают главе государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова о том, как относятся в Кремле к карикатурам на Путина в западных СМИ и почему их не показывают российскому лидеру. "Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", — ответил Песков. Ранее сам Путин словами: "Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно" , —прокомментировал свои карикатуры в западной прессе.
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владимир путин, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:24 06.06.2024
 
В Кремле ответили на вопрос о карикатурах на Путина в западных СМИ

Песков: много однотипных и мало талантливых карикатур на Путина в западных СМИ:

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Пути
Президент РФ Владимир Пути - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Карикатуры на президента России Владимира Путина являются однотипными и мало талантливыми, поэтому их не показывают главе государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова о том, как относятся в Кремле к карикатурам на Путина в западных СМИ и почему их не показывают российскому лидеру.
"Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", — ответил Песков.
Ранее сам Путин словами: "Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно" , —прокомментировал свои карикатуры в западной прессе.
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