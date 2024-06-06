https://1prime.ru/20240606/karikatury-848904236.html

В Кремле ответили на вопрос о карикатурах на Путина в западных СМИ

В Кремле ответили на вопрос о карикатурах на Путина в западных СМИ - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о карикатурах на Путина в западных СМИ

Карикатуры на президента России Владимира Путина являются однотипными и мало талантливыми, поэтому их не показывают главе государства, заявил его... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:24+0300

2024-06-06T12:24+0300

2024-06-06T12:24+0300

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Карикатуры на президента России Владимира Путина являются однотипными и мало талантливыми, поэтому их не показывают главе государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова о том, как относятся в Кремле к карикатурам на Путина в западных СМИ и почему их не показывают российскому лидеру. "Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", — ответил Песков. Ранее сам Путин словами: "Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно" , —прокомментировал свои карикатуры в западной прессе.

https://1prime.ru/20240605/ssha-848880533.html

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владимир путин, дмитрий песков