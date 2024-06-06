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Число пострадавших при аварии трамваев Кемерово выросло до 125 человек

Число пострадавших при аварии трамваев Кемерово выросло до 125 человек - 06.06.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших при аварии трамваев Кемерово выросло до 125 человек

Количество пострадавших из-за столкновении двух трамваев в Кемерово увеличилось до 125 человек. Об этом сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:20+0300

2024-06-06T17:20+0300

2024-06-06T17:20+0300

происшествия

кемерово

трамвай

авария

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КЕМЕРОВО, 6 июн – ПРАЙМ. Количество пострадавших из-за столкновении двух трамваев в Кемерово увеличилось до 125 человек. Об этом сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк. Ранее сообщалось, что утром в Кумерове на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, при этом пострадали 109 человек, в том числе семеро детей, один мужчина скончался. В региональном СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Областная прокуратура инициировала свою проверку и взяла под контроль ход расследования уголовного дела. Позднее ГУ МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". "По состоянию на 20:00 (16.00 мск) в больницах Кузбасса остается 21 человек. Состояние четверых оценивается как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести. На амбулаторное лечение врачи отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей. Еще три человека находятся на обследовании у медиков, при необходимости их тоже госпитализируют", – написал Середюк в своем Telegram-канале и добавил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

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кемерово

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кемерово, трамвай, авария