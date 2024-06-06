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Власти рассказали о планах в отношении Каховской ГЭС

Власти рассказали о планах в отношении Каховской ГЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ

Власти рассказали о планах в отношении Каховской ГЭС

Каховскую ГЭС нужно восстановить, возможно - не в изначальном виде, будут использованы современные технологии для реконструкции и модернизации объекта, сообщил... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T05:53+0300

2024-06-06T05:53+0300

2024-06-06T05:54+0300

энергетика

каховская гэс

восстановление

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Каховскую ГЭС нужно восстановить, возможно - не в изначальном виде, будут использованы современные технологии для реконструкции и модернизации объекта, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ исполняющий обязанности зампред правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Да, по нашему мнению, ее (Каховскую ГЭС - ред.) нужно восстанавливать. Это осознают все российские эксперты… В России есть технологии, которые позволили бы оптимизировать в том числе и процесс ее реконструкции. Вполне возможно, что нет задачи восстановить именно в таком виде, какой она была изначально. Возможна модернизация, применение новых технологий. Но анализ этого процесса можно будет давать только после глубинной оценки ситуации",- сказал Гуськов в ответ на вопрос, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС. По его словам, эта работа потребует серьезного подхода и "огромного объема вливаний". "Я думаю, что в цифрах это даже сложно оценить в денежном эквиваленте. Потому что это (разрушение Каховской ГЭС - ред.) глобально повлияло на изменение климата", - заявил собеседник агентства. Гуськов при этом объяснил, что вопрос восстановления плотины будет актуален только после того, как линия боевого соприкосновения отодвинется. А для оценки необходимого объема финансирования на восстановление ГЭС потребуются профессиональные аудиты, в том числе со стороны научного сообщества, добавил зампред. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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каховская гэс

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каховская гэс, восстановление