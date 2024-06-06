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В Китае пообещали найти удобные каналы расчетов с Россией

В Китае пообещали найти удобные каналы расчетов с Россией - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Китае пообещали найти удобные каналы расчетов с Россией

Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов с тем, чтобы нейтрализовать негативное влияние экономических санкций, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:13+0300

2024-06-06T09:13+0300

2024-06-06T09:22+0300

экономика

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китай

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов с тем, чтобы нейтрализовать негативное влияние экономических санкций, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь."В настоящее время двустороннее торгово-экономическое сотрудничество сталкивается с ограничениями в сфере финансовых платежей, транспорта и логистики. Что касается первой проблемы, то компании двух стран вместе с экспертами ищут решения, и я верю, что наши компании и госучреждения найдут удобные каналы для расчётов", - сказал он."Что касается транспорта и логистики, то постепенное совершенствование инфраструктуры пограничных переходов позволит выйти на новый уровень и торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией. Трудности носят временный характер, а проблемы всегда возникают вместе с новыми возможностями. Я уверен, что эти проблемы постепенно будут решены. Тенденция к укреплению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами останется неизменной", - добавил Чжоу Лицюнь.Он напомнил, что в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 240 миллиардов долларов, в период с января по март 2024 года - более 50 миллиардов долларов, что на 5% больше, чем годом ранее, а за период с января по конец апреля эта цифра выросла еще чуть больше чем на 4%, до 70 с лишним миллиардов долларов."Далее этот рост несколько замедлился, в основном из-за проблем с финансовыми платежами. Я полагаю, это временные трудности. Взаимодополняемость в нашем торгово-экономическом сотрудничестве осталась неизменной, позитивный настрой наших компаний, готовность к активному сотрудничеству, наличие рыночного спроса тоже остались неизменными. Поэтому я уверен, что в 2024 году торговый оборот превысит показатели 2023 года", - заключил Чжоу Лицюнь.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, китай