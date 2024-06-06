https://1prime.ru/20240606/kitay-848887673.html

"Можно и утонуть": Зеленского предупредили об ответе Китая на дерзость

"Можно и утонуть": Зеленского предупредили об ответе Китая на дерзость - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Можно и утонуть": Зеленского предупредили об ответе Китая на дерзость

В ответ на вызывающие заявления Владимира Зеленского в адрес Китая Украина может получить проблемы торгово-экономического характера, заявил украинский политолог | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:28+0300

2024-06-06T09:28+0300

2024-06-06T09:29+0300

экономика

украина

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83518/10/835181055_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0a73d57f3dc176dfa81a386bd311ad12.jpg

МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. В ответ на вызывающие заявления Владимира Зеленского в адрес Китая Украина может получить проблемы торгово-экономического характера, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту*. Об этом пишет РИА Новости.Как ранее заявил Зеленский, Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая участвовать в саммите в Швейцарии. При этом он отметил, что Пекин, выступая в роли "инструмента" России, пытается сорвать мероприятие."Извините, плюнуть в Китай – Китай утрется. Но если Китай плюнет, ну, можно и утонуть", - прокомментировал выпад Зеленского Золотарев. Аргументируя свой тезис, он напомнил, что Китай в свое время исключил из таможенных каталогов Литву за открытие в Вильнюсе представительства Тайваня, что обернулось для маленькой прибалтийской страны существенным сокращением товарооборота.В этой связи украинский политолог подчеркнул, что до начала конфликта в стране Китай закупала большую часть украинского экспорта."Так говорить о Си Цзиньпине, простите. Может быть, задача стоит такая — обгадиться со всеми?" – задался вопросом политолог.Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что повестка конференции в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии. Вместе с тем она отметила, что участие отдельных государств в швейцарском саммите еще означает, что эти государства в действительности хотят добиться прекращения огня.По данным Financial Times, офис Зеленского поручил украинским чиновникам критиковать лидеров США и Китая за их отсутствие на саммите в Швейцарии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://1prime.ru/20240531/sammit-po-ukraine-848691360.html

украина

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, китай