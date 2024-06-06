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Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями с Россией

Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями с Россией - 06.06.2024, ПРАЙМ

Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями с Россией

Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями, полезными ископаемыми и зерновыми с Россией, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:16+0300

2024-06-06T10:16+0300

2024-06-06T10:27+0300

энергетика

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями, полезными ископаемыми и зерновыми с Россией, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.Посол подчеркнул, что недавний государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай "безусловно, будет способствовать инвестиционному сотрудничеству между двумя странами". Чжан Ханьхуэй отметил, что в последние годы "масштабы российско-китайской торговли продолжают непрерывно расширяться, а товарная структура - оптимизироваться"."Китай готов идти одним путем с Россией и продолжает принимать активные меры по укреплению торговли с РФ энергоносителями, полезными ископаемыми, зерновыми культурами и другими основными товарами, расширять сотрудничество в таких развивающихся областях, как торговля услугами, цифровая экономика, "зеленая" низкоуглеродная экономика, ускорять развитие трансграничной интернет-торговли и зарубежных складов, создавать новые источники роста в таких областях, как медицина, цифровая экономика и других", - сказал посол.По его словам, Китай также готов и далее использовать такие площадки, как Санкт-Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, китайская международная выставка импортных товаров China International Import Expo, китайская международная ярмарка торговли услугами CIFTIS и другие российско-китайские выставки для расширения сотрудничества и взаимодействия между местными органами власти и предприятиями.

https://1prime.ru/20240606/zerno-848889627.html

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россия, китай, мировая энергетика