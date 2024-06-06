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Костин раскрыл будущее место работы главы крымского РНКБ

Костин раскрыл будущее место работы главы крымского РНКБ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Костин раскрыл будущее место работы главы крымского РНКБ

Глава крымского РНКБ Михаил Якунин после перехода банка под бренд ВТБ останется работать в группе, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:34+0300

2024-06-06T17:34+0300

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андрей костин

втб

рнкб

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Глава крымского РНКБ Михаил Якунин после перехода банка под бренд ВТБ останется работать в группе, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ. "Останется, конечно... Я пока не знаю, на какой позиции, еще полгода работать там минимум. Он себя очень хорошо зарекомендовал… Конечно, останется", - ответил он на соответствующий вопрос. В среду Костин сообщил, что ВТБ приступает к интеграции РНКБ. Она завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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андрей костин, втб, рнкб, пмэф-2024