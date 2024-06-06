Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин раскрыл будущее место работы главы крымского РНКБ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240606/kostin-848928094.html
Костин раскрыл будущее место работы главы крымского РНКБ
Костин раскрыл будущее место работы главы крымского РНКБ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Костин раскрыл будущее место работы главы крымского РНКБ
Глава крымского РНКБ Михаил Якунин после перехода банка под бренд ВТБ останется работать в группе, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:34+0300
2024-06-06T17:34+0300
андрей костин
втб
рнкб
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/33/840863351_0:46:3153:1820_1920x0_80_0_0_40a9bf7540694cc50e901b6547b0b517.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Глава крымского РНКБ Михаил Якунин после перехода банка под бренд ВТБ останется работать в группе, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ. "Останется, конечно... Я пока не знаю, на какой позиции, еще полгода работать там минимум. Он себя очень хорошо зарекомендовал… Конечно, останется", - ответил он на соответствующий вопрос. В среду Костин сообщил, что ВТБ приступает к интеграции РНКБ. Она завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/33/840863351_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_f53390412c6311f4d2b14132c777bd2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
андрей костин, втб, рнкб, пмэф-2024
Андрей Костин, ВТБ, РНКБ, ПМЭФ-2024
17:34 06.06.2024
 
Костин раскрыл будущее место работы главы крымского РНКБ

Костин: глава крымского РНКБ Якунин останется работать в группе ВТБ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин
Председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Глава крымского РНКБ Михаил Якунин после перехода банка под бренд ВТБ останется работать в группе, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ.
"Останется, конечно... Я пока не знаю, на какой позиции, еще полгода работать там минимум. Он себя очень хорошо зарекомендовал… Конечно, останется", - ответил он на соответствующий вопрос.
В среду Костин сообщил, что ВТБ приступает к интеграции РНКБ. Она завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Андрей КостинВТБРНКБПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала