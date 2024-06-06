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Котяков заявил о пользе НДФЛ для отслеживания подмены трудовых договоров
Котяков заявил о пользе НДФЛ для отслеживания подмены трудовых договоров - 06.06.2024, ПРАЙМ
Котяков заявил о пользе НДФЛ для отслеживания подмены трудовых договоров
Предпосылок для дополнительного отслеживания подмены трудовых договоров гражданско-правовыми нет в связи с переходом на прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщил... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:52+0300
2024-06-06T10:52+0300
2024-06-06T10:52+0300
налоги
антон котяков
работа
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прогрессивная шкала ндфл
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Предпосылок для дополнительного отслеживания подмены трудовых договоров гражданско-правовыми нет в связи с переходом на прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Ранее правительство внесло в Госдуму предложения по совершенствованию налоговой системы. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов в год, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Самозанятые при этом доходе в 2,4 миллиона платят налоги всего 6%. "На сегодняшний день предпосылок для этого нет", - сказал Котяков журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли министерство рост схем с подменой трудовых договоров на гражданско-правовые и будут ли применяться дополнительные меры. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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антон котяков, работа, ндфл, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Антон Котяков, работа, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ
Котяков заявил о пользе НДФЛ для отслеживания подмены трудовых договоров
Котяков: с новым НДФЛ нет причин для допотслеживания подмены трудовых договоров на ГПХ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Предпосылок для дополнительного отслеживания подмены трудовых договоров гражданско-правовыми нет в связи с переходом на прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Ранее правительство внесло в Госдуму предложения по совершенствованию налоговой системы. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов в год, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Самозанятые при этом доходе в 2,4 миллиона платят налоги всего 6%.
"На сегодняшний день предпосылок для этого нет", - сказал Котяков журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли министерство рост схем с подменой трудовых договоров на гражданско-правовые и будут ли применяться дополнительные меры.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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