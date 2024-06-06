https://1prime.ru/20240606/kotyakov-848896809.html

Котяков заявил о пользе НДФЛ для отслеживания подмены трудовых договоров

Котяков заявил о пользе НДФЛ для отслеживания подмены трудовых договоров - 06.06.2024, ПРАЙМ

Котяков заявил о пользе НДФЛ для отслеживания подмены трудовых договоров

Предпосылок для дополнительного отслеживания подмены трудовых договоров гражданско-правовыми нет в связи с переходом на прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщил... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:52+0300

2024-06-06T10:52+0300

2024-06-06T10:52+0300

налоги

антон котяков

работа

ндфл

прогрессивная шкала ндфл

https://cdnn.1prime.ru/img/84237/14/842371422_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d85a2bcbc555ef5656d77a9ab0e5e3c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Предпосылок для дополнительного отслеживания подмены трудовых договоров гражданско-правовыми нет в связи с переходом на прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Ранее правительство внесло в Госдуму предложения по совершенствованию налоговой системы. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов в год, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Самозанятые при этом доходе в 2,4 миллиона платят налоги всего 6%. "На сегодняшний день предпосылок для этого нет", - сказал Котяков журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли министерство рост схем с подменой трудовых договоров на гражданско-правовые и будут ли применяться дополнительные меры. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240606/nalog-848890988.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон котяков, работа, ндфл, прогрессивная шкала ндфл