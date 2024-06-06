https://1prime.ru/20240606/kriptovalyuta-848930860.html

Названа сфера, в которой Россия обгонит США уже через пять лет

Названа сфера, в которой Россия обгонит США уже через пять лет - 06.06.2024, ПРАЙМ

Названа сфера, в которой Россия обгонит США уже через пять лет

Россия в течение пяти лет может выйти на первое место по майнингу криптовалют в мире, что усилит наш технологический суверенитет как в части разработки новых... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T18:02+0300

2024-06-06T18:02+0300

2024-06-06T18:02+0300

криптовалюта

россия

сша

майнинг

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Россия в течение пяти лет может выйти на первое место по майнингу криптовалют в мире, что усилит наш технологический суверенитет как в части разработки новых информационных технологий, аппаратного обеспечения, так и в части финансовых технологий, сообщил агентству "Прайм" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец. "Как вы знаете, в апреле 2022 года Минфином США были введены санкции против группы компаний BitRiver, чтобы мы не помогали России монетизировать ее природные ресурсы. То есть, наши американские коллеги признают лидерство России в майнинге благодаря естественным преимуществам и подтверждают возможности криптовалют на основе публичного блокчейна нивелировать воздействие санкций", - считает он. Принятие закона о майнинге привлечет инвестиции со стороны крупнейших инвесторов и даст новый импульс развитию отечественной экономики. "Майнинг – ключевой участник трансграничных расчетов в криптовалюте, поскольку является источником чистой криптовалютной ликвидности. Мы видим интерес участников ВЭД в расчетах в криптовалюте, и опыт показывает, что это перспективный механизм, который помогает российской экономике преодолевать все существующие ограничения", - добавил Рунец. При этом отдельные положения законопроектов требуют дополнительного обсуждения. Например, предложение устанавливать запрет на майнинг без законодательно зафиксированных условий и порядка такого запрета не учитывает острую потребность нашей страны в "чистой" криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов. Регулирование в рамках ЭПР должно быть детализировано, что позволит создать суверенную платежную криптоинфраструктуру и укрепить финансовую стабильность России, заключил гендиректор BitRiver.

https://1prime.ru/20240603/kriptovalyuta-848783465.html

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россия, сша, майнинг