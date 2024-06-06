Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа сфера, в которой Россия обгонит США уже через пять лет - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20240606/kriptovalyuta-848930860.html
Названа сфера, в которой Россия обгонит США уже через пять лет
Названа сфера, в которой Россия обгонит США уже через пять лет - 06.06.2024, ПРАЙМ
Названа сфера, в которой Россия обгонит США уже через пять лет
Россия в течение пяти лет может выйти на первое место по майнингу криптовалют в мире, что усилит наш технологический суверенитет как в части разработки новых... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T18:02+0300
2024-06-06T18:02+0300
криптовалюта
россия
сша
майнинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/90/841359083_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2e6024aaaaec39d10f12d1f2f5217e19.jpg
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Россия в течение пяти лет может выйти на первое место по майнингу криптовалют в мире, что усилит наш технологический суверенитет как в части разработки новых информационных технологий, аппаратного обеспечения, так и в части финансовых технологий, сообщил агентству "Прайм" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец. "Как вы знаете, в апреле 2022 года Минфином США были введены санкции против группы компаний BitRiver, чтобы мы не помогали России монетизировать ее природные ресурсы. То есть, наши американские коллеги признают лидерство России в майнинге благодаря естественным преимуществам и подтверждают возможности криптовалют на основе публичного блокчейна нивелировать воздействие санкций", - считает он. Принятие закона о майнинге привлечет инвестиции со стороны крупнейших инвесторов и даст новый импульс развитию отечественной экономики. "Майнинг – ключевой участник трансграничных расчетов в криптовалюте, поскольку является источником чистой криптовалютной ликвидности. Мы видим интерес участников ВЭД в расчетах в криптовалюте, и опыт показывает, что это перспективный механизм, который помогает российской экономике преодолевать все существующие ограничения", - добавил Рунец. При этом отдельные положения законопроектов требуют дополнительного обсуждения. Например, предложение устанавливать запрет на майнинг без законодательно зафиксированных условий и порядка такого запрета не учитывает острую потребность нашей страны в "чистой" криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов. Регулирование в рамках ЭПР должно быть детализировано, что позволит создать суверенную платежную криптоинфраструктуру и укрепить финансовую стабильность России, заключил гендиректор BitRiver.
https://1prime.ru/20240603/kriptovalyuta-848783465.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/90/841359083_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d169c40b2f2c8ead95b8def378afa4c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, майнинг
Криптовалюта, РОССИЯ, США, майнинг
18:02 06.06.2024
 
Названа сфера, в которой Россия обгонит США уже через пять лет

Россия через 5 лет может выйти на первое место в мире по майнингу криптовалют

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Россия в течение пяти лет может выйти на первое место по майнингу криптовалют в мире, что усилит наш технологический суверенитет как в части разработки новых информационных технологий, аппаратного обеспечения, так и в части финансовых технологий, сообщил агентству "Прайм" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
"Как вы знаете, в апреле 2022 года Минфином США были введены санкции против группы компаний BitRiver, чтобы мы не помогали России монетизировать ее природные ресурсы. То есть, наши американские коллеги признают лидерство России в майнинге благодаря естественным преимуществам и подтверждают возможности криптовалют на основе публичного блокчейна нивелировать воздействие санкций", - считает он.
Принятие закона о майнинге привлечет инвестиции со стороны крупнейших инвесторов и даст новый импульс развитию отечественной экономики. "Майнинг – ключевой участник трансграничных расчетов в криптовалюте, поскольку является источником чистой криптовалютной ликвидности. Мы видим интерес участников ВЭД в расчетах в криптовалюте, и опыт показывает, что это перспективный механизм, который помогает российской экономике преодолевать все существующие ограничения", - добавил Рунец.
При этом отдельные положения законопроектов требуют дополнительного обсуждения. Например, предложение устанавливать запрет на майнинг без законодательно зафиксированных условий и порядка такого запрета не учитывает острую потребность нашей страны в "чистой" криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов.
Регулирование в рамках ЭПР должно быть детализировано, что позволит создать суверенную платежную криптоинфраструктуру и укрепить финансовую стабильность России, заключил гендиректор BitRiver.
Криптовалюта, сток
Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах
3 июня, 22:01
 
КриптовалютаРОССИЯСШАмайнинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала