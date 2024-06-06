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В ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек
В ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек - 06.06.2024, ПРАЙМ
В ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек
Дорожно-транспортное происшествие с трамваями случилось в Кемерово, 90 человек, в том числе пятеро детей, пострадали. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:03+0300
2024-06-06T10:14+0300
происшествия
кемерово
дтп
трамвай
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Дорожно-транспортное происшествие с трамваями случилось в Кемерово, 90 человек, в том числе пятеро детей, пострадали. Об этом сообщил агентству РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Рано утром в четверг, 6 июня, на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, сообщал мэр города Дмитрий Анисимов.Он добавил, что 78 пострадавших доставлены в больницы, нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции, 11 человек получили медпомощь амбулаторно. Кузнецов добавил, что координацией медицинской помощи занимаются специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. По его словам, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками.
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кемерово
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кемерово, дтп, трамвай
Происшествия, КЕМЕРОВО, ДТП, трамвай
09:03 06.06.2024 (обновлено: 10:14 06.06.2024)
 
В ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек

В ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, включая пять детей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСлужебная машина сотрудника ДПС
Служебная машина сотрудника ДПС - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Дорожно-транспортное происшествие с трамваями случилось в Кемерово, 90 человек, в том числе пятеро детей, пострадали. Об этом сообщил агентству РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Рано утром в четверг, 6 июня, на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, сообщал мэр города Дмитрий Анисимов.
Он добавил, что 78 пострадавших доставлены в больницы, нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции, 11 человек получили медпомощь амбулаторно.
Кузнецов добавил, что координацией медицинской помощи занимаются специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. По его словам, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками.
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ПроисшествияКЕМЕРОВОДТПтрамвай
 
 
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