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Россельхознадзор изучит перспективы мяса ламы на российском рынке
Россельхознадзор изучит перспективы мяса ламы на российском рынке - 06.06.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор изучит перспективы мяса ламы на российском рынке
Перспективы мяса ламы на российском рынке пока не ясны, однако Россельхознадзор изучит возможности и риски этих поставок, сообщил журналистам на ПМЭФ глава... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:06+0300
2024-06-06T12:06+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Перспективы мяса ламы на российском рынке пока не ясны, однако Россельхознадзор изучит возможности и риски этих поставок, сообщил журналистам на ПМЭФ глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ранее директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил РИА Новости, что страна подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию. "Непонятно даже, как оно будет конкурировать на рынке. Для Боливии, может быть, это что-то… Говядина больше востребована даже у них самих. Изучим, скажем… Вещи экзотические не влияют на рынок абсолютно", - ответил он на вопрос о перспективах поставок мяса ламы из Боливии на российский рынок. Кроме того, отметил Данкверт, процесс вхождения любого вида мяса на рынок требует времени. "Боливия у нас открыта по говядине, но не по ламе, надо понять систему, как это контролируется у них, потому что если это мелкие фермеры и потом собирается, для нас это отдельные риски", - пояснил глава ведомства. Оценивая временные перспективы начала поставок, Данкверт заявил: "Зависит от того, как служба подготовлена. Наши люди съездят туда быстро. Они выедут, посмотрят и скажут".
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россельхознадзор, россия, мясо, сергей данкверт, пмэф-2024
Россельхознадзор, РОССИЯ, мясо, Сергей Данкверт, ПМЭФ-2024
Россельхознадзор изучит перспективы мяса ламы на российском рынке
Данкверт: перспективы мяса ламы на рынке РФ пока не ясны, Россельхознадзор изучит вопрос
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Перспективы мяса ламы на российском рынке пока не ясны, однако Россельхознадзор изучит возможности и риски этих поставок, сообщил журналистам на ПМЭФ глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Ранее директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил РИА Новости, что страна подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию.
"Непонятно даже, как оно будет конкурировать на рынке. Для Боливии, может быть, это что-то… Говядина больше востребована даже у них самих. Изучим, скажем… Вещи экзотические не влияют на рынок абсолютно", - ответил он на вопрос о перспективах поставок мяса ламы из Боливии на российский рынок.
Кроме того, отметил Данкверт, процесс вхождения любого вида мяса на рынок требует времени. "Боливия у нас открыта по говядине, но не по ламе, надо понять систему, как это контролируется у них, потому что если это мелкие фермеры и потом собирается, для нас это отдельные риски", - пояснил глава ведомства.
Оценивая временные перспективы начала поставок, Данкверт заявил: "Зависит от того, как служба подготовлена. Наши люди съездят туда быстро. Они выедут, посмотрят и скажут".