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Глава МИД Венгрии отказался комментировать легитимность Зеленского
Глава МИД Венгрии отказался комментировать легитимность Зеленского - 06.06.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии отказался комментировать легитимность Зеленского
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ) отказался от комментариев в отношении... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:09+0300
2024-06-06T10:09+0300
2024-06-06T10:10+0300
политика
петер сийярто
владимир зеленский
пмэф-2024
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ) отказался от комментариев в отношении легитимности Владимира Зеленского.В частности, глава венгерского МИД заявил: "Я венгр. Это не моя работа обсуждать внутренние дела Украины. Не хочу это комментировать".ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.
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петер сийярто, владимир зеленский, пмэф-2024
Политика, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, ПМЭФ-2024
Глава МИД Венгрии отказался комментировать легитимность Зеленского
Глава МИД Венгрии Сийярто отказался комментировать легитимность Зеленского
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ) отказался от комментариев в отношении легитимности Владимира Зеленского.
В частности, глава венгерского МИД заявил: "Я венгр. Это не моя работа обсуждать внутренние дела Украины. Не хочу это комментировать".
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ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.