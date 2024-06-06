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Глава МИД Венгрии отказался комментировать легитимность Зеленского

Глава МИД Венгрии отказался комментировать легитимность Зеленского - 06.06.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Венгрии отказался комментировать легитимность Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ) отказался от комментариев в отношении... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:09+0300

2024-06-06T10:09+0300

2024-06-06T10:10+0300

политика

петер сийярто

владимир зеленский

пмэф-2024

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ) отказался от комментариев в отношении легитимности Владимира Зеленского.В частности, глава венгерского МИД заявил: "Я венгр. Это не моя работа обсуждать внутренние дела Украины. Не хочу это комментировать".ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.

https://1prime.ru/20240601/sanktsii-848736665.html

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петер сийярто, владимир зеленский, пмэф-2024