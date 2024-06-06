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В России будут выпускаться премиальные лифты Aurus - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В России будут выпускаться премиальные лифты Aurus
В России будут выпускаться премиальные лифты Aurus - 06.06.2024, ПРАЙМ
В России будут выпускаться премиальные лифты Aurus
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Недвижимость. Российский производитель лифтов Meteor (бывший Otis, входит в холдинг S8 Capital) займется производством премиальных... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:23+0300
2024-06-06T12:23+0300
россия
лифты
aurus
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Недвижимость. Российский производитель лифтов Meteor (бывший Otis, входит в холдинг S8 Capital) займется производством премиальных лифтов Aurus, стилистические решения для них разработают дизайнеры НАМИ, разработчика автомобилей Aurus. Соглашение о предоставлении Meteor прав на использование товарного знака Aurus Design подписано на ПМЭФ с ФГУП "НАМИ". Лифты Aurus предполагается использовать на объектах класса "премиум" и "люкс". "Производство лифта будет осуществляться на высокотехнологичном заводе Meteor Lift, что гарантирует его надежность, долговечность, а также комфортное и безопасное передвижение пользователей", – рассказал гендиректор Meteor Игорь Майоров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, лифты, aurus
РОССИЯ, Лифты, Aurus
12:23 06.06.2024
 
В России будут выпускаться премиальные лифты Aurus

Meteor займется выпуском премиальных лифтов Aurus

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОткрытие первого шоурума автомобилей Aurus
Открытие первого шоурума автомобилей Aurus - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Недвижимость. Российский производитель лифтов Meteor (бывший Otis, входит в холдинг S8 Capital) займется производством премиальных лифтов Aurus, стилистические решения для них разработают дизайнеры НАМИ, разработчика автомобилей Aurus.
Соглашение о предоставлении Meteor прав на использование товарного знака Aurus Design подписано на ПМЭФ с ФГУП "НАМИ".
Лифты Aurus предполагается использовать на объектах класса "премиум" и "люкс". "Производство лифта будет осуществляться на высокотехнологичном заводе Meteor Lift, что гарантирует его надежность, долговечность, а также комфортное и безопасное передвижение пользователей", – рассказал гендиректор Meteor Игорь Майоров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
РОССИЯЛифтыAurus
 
 
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