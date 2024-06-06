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"Мегафон" стал партнером проекта Совкомбанка "Технологии добра"

"Мегафон" стал партнером проекта Совкомбанка "Технологии добра" - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Мегафон" стал партнером проекта Совкомбанка "Технологии добра"

МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы "Технологии добра". Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:30+0300

2024-06-06T14:30+0300

2024-06-06T14:30+0300

мегафон

совкомбанк

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы "Технологии добра". Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор "Совкомбанк Технологии" Вячеслав Литовченко. В рамках соглашения МегаФон выступит телеком-партнером проекта и предоставит благотворительным организациям услуги мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. Реализация партнерства МегаФона и Совкомбанка в рамках "Технологий добра" предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях. "Технологии добра" - благотворительный проект цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций. Сегодня свыше 250 некоммерческих организаций пользуются услугами портала. На сайте технологиидобра.рф организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе. Проект также нацелен на создание цифровых решений под конкретные задачи сектора. "Платформа "Технологии добра" – это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и "Мегафон", как ведущий оператор мобильной связи, будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов", – отметил генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения. "Мобильные услуги и цифровые сервисы "Мегафона" помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы. На платформе "Технологии добра" всем НКО-пользователям проекта продукты оператора связи доступны на льготных условиях", – отметил генеральный директор ООО "Совкомбанк Технологии" Вячеслав Литовченко.

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мегафон, совкомбанк