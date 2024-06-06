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"Вкусно — и точка" готова ввести халяльное меню
"Вкусно — и точка" готова ввести халяльное меню - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Вкусно — и точка" готова ввести халяльное меню
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков, сказал генеральный директор компании Олег Пароев в рамках выступления... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:38+0300
2024-06-06T12:38+0300
2024-06-06T12:38+0300
экономика
ресторанный бизнес
"вкусно - и точка"
халяльная продукция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков, сказал генеральный директор компании Олег Пароев в рамках выступления на ПМЭФ. "Сейчас достаточно актуальными для нас являются поставщики халяль-продукции - это особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже", - сказал Пароев. Он отметил, что сейчас компания "ищет поставщиков халяльной продукции". В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ресторанный бизнес, "вкусно - и точка", халяльная продукция
Экономика, ресторанный бизнес, "Вкусно - и точка", халяльная продукция
"Вкусно — и точка" готова ввести халяльное меню
Глава "Вкусно — и точка" Пароев: сеть готова ввести халяльное меню
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков, сказал генеральный директор компании Олег Пароев в рамках выступления на ПМЭФ.
"Сейчас достаточно актуальными для нас являются поставщики халяль-продукции - это особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже", - сказал Пароев.
Он отметил, что сейчас компания "ищет поставщиков халяльной продукции".
В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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