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В ГД хотят ужесточить правила выдачи мигрантам сертификатов русского языка
В ГД хотят ужесточить правила выдачи мигрантам сертификатов русского языка - 06.06.2024, ПРАЙМ
В ГД хотят ужесточить правила выдачи мигрантам сертификатов русского языка
Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на выдачу сертификатов владения русским языком для иностранных лиц частным организациям. Об | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:40+0300
2024-06-06T08:40+0300
2024-06-06T08:40+0300
россия
русский язык
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на выдачу сертификатов владения русским языком для иностранных лиц частным организациям. Об этом сообщила пресс-служба ЛДПР. Отмечается, что эти поправки следует внести в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ могут выдаться только государственными образовательными организациями из перечня, утвержденного Минобрнауки. Также подразумевается, что уже выданные сертификаты останутся действительными до окончания срока их действия". Авторы законопроекта считают, что введение таких изменений позволит усилить государственный контроль за соблюдением требований к проведению экзамена и выдаче сертификатов, а также приведет к сокращению общего количества сертификатов. "Мы видели в социальных сетях сотни сообщений возмущённых людей о том, как мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова на русском языке. Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам. Мы все хотим жить в комфортной и безопасной стране, ходить по улицам без опаски. Все мошеннические схемы, позволяющие получить гражданство или разрешение на работу необходимо жёстко пресечь. Один из этапов – исключить частные конторы, которые за взятки рисуют результаты экзаменов для мигрантов", — заявил лидер ЛДПР Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба.
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россия, русский язык
В ГД хотят ужесточить правила выдачи мигрантам сертификатов русского языка
В ГД внесут проект о новых правилах выдачи сертификатов русского языка мигрантам
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на выдачу сертификатов владения русским языком для иностранных лиц частным организациям. Об этом сообщила пресс-служба ЛДПР.
Отмечается, что эти поправки следует внести в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ могут выдаться только государственными образовательными организациями из перечня, утвержденного Минобрнауки. Также подразумевается, что уже выданные сертификаты останутся действительными до окончания срока их действия".
Авторы законопроекта считают, что введение таких изменений позволит усилить государственный контроль за соблюдением требований к проведению экзамена и выдаче сертификатов, а также приведет к сокращению общего количества сертификатов.
"Мы видели в социальных сетях сотни сообщений возмущённых людей о том, как мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова на русском языке. Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам. Мы все хотим жить в комфортной и безопасной стране, ходить по улицам без опаски. Все мошеннические схемы, позволяющие получить гражданство или разрешение на работу необходимо жёстко пресечь. Один из этапов – исключить частные конторы, которые за взятки рисуют результаты экзаменов для мигрантов", — заявил лидер ЛДПР Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба.
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