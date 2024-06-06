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Минэнерго сообщило объем вложений в энергообъекты в новых регионах России
Минэнерго сообщило объем вложений в энергообъекты в новых регионах России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Минэнерго сообщило объем вложений в энергообъекты в новых регионах России
Порядка 30-40 миллиардов рублей будет направлено на восстановление и модернизацию энергообъектов в новых регионах РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:39+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Порядка 30-40 миллиардов рублей будет направлено на восстановление и модернизацию энергообъектов в новых регионах РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак. "Я думаю, что если взять в целом совокупно, то это порядка 30-40 миллиардов рублей будет направлено - это и электросетевое хозяйство, и объекты генерации, которые нам надо восстанавливать, даже не восстанавливать - модернизировать, переводить в том числе на уголь некоторые станции, которые сейчас работают на газу, это и объекты газотранспортной системы, газификация. То есть планы достаточно большие по каждому из этих направлений, достаточно существенные инвестиции", - сказал Грабчак. Он также сообщил, что в прошлом году в восстановление электросетей новых субъектов РФ было вложено порядка 20 миллиардов рублей, а основные инвестиции приходились на компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия
Минэнерго сообщило объем вложений в энергообъекты в новых регионах России
Минэнерго: вложения в энергообъекты в новых регионах составят 30-40 млрд рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Порядка 30-40 миллиардов рублей будет направлено на восстановление и модернизацию энергообъектов в новых регионах РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
"Я думаю, что если взять в целом совокупно, то это порядка 30-40 миллиардов рублей будет направлено - это и электросетевое хозяйство, и объекты генерации, которые нам надо восстанавливать, даже не восстанавливать - модернизировать, переводить в том числе на уголь некоторые станции, которые сейчас работают на газу, это и объекты газотранспортной системы, газификация. То есть планы достаточно большие по каждому из этих направлений, достаточно существенные инвестиции", - сказал Грабчак.
Он также сообщил, что в прошлом году в восстановление электросетей новых субъектов РФ было вложено порядка 20 миллиардов рублей, а основные инвестиции приходились на компании.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.