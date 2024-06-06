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Набиуллина рассказала, кто может решить проблему развития рынка капитала

Набиуллина рассказала, кто может решить проблему развития рынка капитала - 06.06.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, кто может решить проблему развития рынка капитала

Минфин и ЦБ РФ вдвоем не решат фундаментальных задач по развитию рынка капитала и инвестиций в РФ, для этого нужны усилия всего государства, заявила глава ЦБ РФ | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:15+0300

2024-06-06T10:15+0300

2024-06-06T10:25+0300

экономика

россия

набиуллина

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Минфин и ЦБ РФ вдвоем не решат фундаментальных задач по развитию рынка капитала и инвестиций в РФ, для этого нужны усилия всего государства, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках ПМЭФ."Мы только что обсуждали миноритарных акционеров, конечно, Центральный банк с Минфином могут придумать некоторые инструменты стимулирования, налоговой настройки и так далее, но это не будет решать фундаментальных проблем, связанных с доверием к рынку капитала, поэтому это задача всех, всего государства. На самом деле, если мы хотим, а я думаю, что мы хотим инвестиционного роста, чтобы уровень жизни рос, и нам нужен этот рынок капитала, тогда надо всем вместе работать над тем, чтобы этот рынок капитала и доверие создавать", - сказала Набиуллина."Мы вместе с Минфином не решим этих фундаментальных задач", - подчеркнула глава ЦБ РФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, набиуллина