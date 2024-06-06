Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала, кто может решить проблему развития рынка капитала - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/minfin-848892801.html
Набиуллина рассказала, кто может решить проблему развития рынка капитала
Набиуллина рассказала, кто может решить проблему развития рынка капитала - 06.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, кто может решить проблему развития рынка капитала
Минфин и ЦБ РФ вдвоем не решат фундаментальных задач по развитию рынка капитала и инвестиций в РФ, для этого нужны усилия всего государства, заявила глава ЦБ РФ | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:15+0300
2024-06-06T10:25+0300
экономика
россия
набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/84309/26/843092600_0:221:2330:1532_1920x0_80_0_0_6d3a4b93850048dc233d455b41a7def4.jpg
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Минфин и ЦБ РФ вдвоем не решат фундаментальных задач по развитию рынка капитала и инвестиций в РФ, для этого нужны усилия всего государства, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках ПМЭФ."Мы только что обсуждали миноритарных акционеров, конечно, Центральный банк с Минфином могут придумать некоторые инструменты стимулирования, налоговой настройки и так далее, но это не будет решать фундаментальных проблем, связанных с доверием к рынку капитала, поэтому это задача всех, всего государства. На самом деле, если мы хотим, а я думаю, что мы хотим инвестиционного роста, чтобы уровень жизни рос, и нам нужен этот рынок капитала, тогда надо всем вместе работать над тем, чтобы этот рынок капитала и доверие создавать", - сказала Набиуллина."Мы вместе с Минфином не решим этих фундаментальных задач", - подчеркнула глава ЦБ РФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84309/26/843092600_0:2:2330:1750_1920x0_80_0_0_7c2e3358d365826d4369ff4512e0ac6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, набиуллина
Экономика, РОССИЯ, НАБИУЛЛИНА
10:15 06.06.2024 (обновлено: 10:25 06.06.2024)
 
Набиуллина рассказала, кто может решить проблему развития рынка капитала

Набиуллина: для решения проблем развития рынка капитала нужны усилия всего государства

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Минфин и ЦБ РФ вдвоем не решат фундаментальных задач по развитию рынка капитала и инвестиций в РФ, для этого нужны усилия всего государства, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках ПМЭФ.
"Мы только что обсуждали миноритарных акционеров, конечно, Центральный банк с Минфином могут придумать некоторые инструменты стимулирования, налоговой настройки и так далее, но это не будет решать фундаментальных проблем, связанных с доверием к рынку капитала, поэтому это задача всех, всего государства. На самом деле, если мы хотим, а я думаю, что мы хотим инвестиционного роста, чтобы уровень жизни рос, и нам нужен этот рынок капитала, тогда надо всем вместе работать над тем, чтобы этот рынок капитала и доверие создавать", - сказала Набиуллина.
"Мы вместе с Минфином не решим этих фундаментальных задач", - подчеркнула глава ЦБ РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯНАБИУЛЛИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала