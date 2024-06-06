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Минфин назвал условие определения политики по заимствованиям

Минфин назвал условие определения политики по заимствованиям - 06.06.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал условие определения политики по заимствованиям

Минфин РФ будет определяться со своей политикой заимствований на рынке на ближайшее время исходя из завтрашнего решения о величине ключевой ставки, которое... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:36+0300

2024-06-06T10:36+0300

2024-06-06T10:51+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ будет определяться со своей политикой заимствований на рынке на ближайшее время исходя из завтрашнего решения о величине ключевой ставки, которое примет Центробанк, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ."Все ожидают решение Центрального банка, какое оно будет, и после этого будем принимать решения об участии на аукционах... Исходя из завтрашнего решения (о величине ключевой ставки ЦБ - ред.), мы будем определяться с краткосрочной политикой на ближайшее время на рынке заимствований", - сказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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россия, минфин