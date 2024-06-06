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Минфин назвал условие определения политики по заимствованиям - 06.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240606/minfin-848895303.html
Минфин назвал условие определения политики по заимствованиям
Минфин назвал условие определения политики по заимствованиям - 06.06.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал условие определения политики по заимствованиям
Минфин РФ будет определяться со своей политикой заимствований на рынке на ближайшее время исходя из завтрашнего решения о величине ключевой ставки, которое... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:36+0300
2024-06-06T10:51+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ будет определяться со своей политикой заимствований на рынке на ближайшее время исходя из завтрашнего решения о величине ключевой ставки, которое примет Центробанк, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ."Все ожидают решение Центрального банка, какое оно будет, и после этого будем принимать решения об участии на аукционах... Исходя из завтрашнего решения (о величине ключевой ставки ЦБ - ред.), мы будем определяться с краткосрочной политикой на ближайшее время на рынке заимствований", - сказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
10:36 06.06.2024 (обновлено: 10:51 06.06.2024)
 
Минфин назвал условие определения политики по заимствованиям

Силуанов: Минфин определит политику по заимствованиям исходя из ставки ЦБ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ будет определяться со своей политикой заимствований на рынке на ближайшее время исходя из завтрашнего решения о величине ключевой ставки, которое примет Центробанк, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
"Все ожидают решение Центрального банка, какое оно будет, и после этого будем принимать решения об участии на аукционах... Исходя из завтрашнего решения (о величине ключевой ставки ЦБ - ред.), мы будем определяться с краткосрочной политикой на ближайшее время на рынке заимствований", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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