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Алиханов сохранит основную команду Минпромторга

Алиханов сохранит основную команду Минпромторга - 06.06.2024, ПРАЙМ

Алиханов сохранит основную команду Минпромторга

Основная команда Министерства промышленности и торговли сохранится, она сильная, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума глава... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:45+0300

2024-06-06T16:45+0300

2024-06-06T17:50+0300

антон алиханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Основная команда Министерства промышленности и торговли сохранится, она сильная, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума глава ведомства Антон Алиханов."Если говорить про команду, то команда у Дениса Валентиновича (Мантурова, первый вице-премьер – ред.) очень сильная. Министерство за эти годы росло, укреплялось и вырабатывало значительные основы промышленной политики в стране в целом. Приходить на такое наследство - чуть полегче", - сказал он в беседе с агентством РИА Новости. Алиханов отметил, что сохранит эту команду. По его словам, с таким составом и поддержкой Мантурова и премьер-министра Михаила Мишустина министерство добьется всех ожидаемых результатов.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов с большой долей вероятности станет министром промышленности и торговли. Сейчас эту должность занимает Денис Мантуров, который в новом правительстве может занять пост первого вице-премьера. Алиханов ранее уже работал в Минпромторге. В 2015 году он был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. А вскоре стал врио губернатора после ухода с поста Евгения Зиничева. На тот момент он был самым молодым главой российского региона. В сентябре 2017-го Алиханов был избран главой Калининградской области, а в сентябре 2022-го переизбран на второй срок. Экономика региона при Алиханове активно развивалась, что признавали даже на международном уровне. Например, Калининградская особая экономическая стала победителем в номинациях "Логистика", "Новые инвестиции" и "Программы релокации" в международном рейтинге Global Free Zones of the Year, составленном британским журналом Foreign Direct Investment Intelligence, сообщал РБК. В начале мая 2024-го в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил: "Не было – ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон алиханов, минпромторг, пмэф-2024