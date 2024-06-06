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Минпромторг выступил за продление параллельного импорта
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта - 06.06.2024, ПРАЙМ
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта
Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:46+0300
2024-06-06T16:46+0300
2024-06-06T17:03+0300
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов."Наше министерство выступает принципиально за его продление на 25-й год, но строго с условием его дальнейшего сокращения. Вы знаете, что он принимался с определенными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям, к определенным группам товаров, и до настоящего дня он только расширялся. Сейчас было его небольшое сокращение", - рассказал он.Порядка 600 товарных позиций могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, уже в этом году, ведется соответствующая работа, в том числе совместно бизнесом, добавил Алиханов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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минпромторг, антон алиханов, параллельный импорт, пмэф-2024
Минпромторг, Экономика, Антон Алиханов, параллельный импорт, ПМЭФ-2024
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта
Алиханов: Минпромторг РФ выступает за продление действия параллельного импорта на 2025 год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов.
"Наше министерство выступает принципиально за его продление на 25-й год, но строго с условием его дальнейшего сокращения. Вы знаете, что он принимался с определенными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям, к определенным группам товаров, и до настоящего дня он только расширялся. Сейчас было его небольшое сокращение", - рассказал он.
Порядка 600 товарных позиций могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, уже в этом году, ведется соответствующая работа, в том числе совместно бизнесом, добавил Алиханов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.