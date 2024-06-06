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В Минстрое рассказали, как сделать жилье доступнее

В Минстрое рассказали, как сделать жилье доступнее - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Минстрое рассказали, как сделать жилье доступнее

Власти России при разработке нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" сделают акцент на оптимизации затрат застройщиков, чтобы сделать жилье... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:35+0300

2024-06-06T11:35+0300

2024-06-06T12:10+0300

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Власти России при разработке нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" сделают акцент на оптимизации затрат застройщиков, чтобы сделать жилье доступнее, заявил РИА Новости на ПМЭФ замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин."В новом национальном проекте, чтобы выйти на показатель обеспеченности жильем в 2030 году в 33 квадратных метра на человека мы предусматриваем такие меры поддержки, как инфраструктурное меню и программу "Стимул", а также дополнительные меры поддержки по комплексному развитию территорий в малых городах. Все это, вместе с работой "Дом.РФ" как института развития и работой "ВЭБ.РФ" в части инфраструктурных облигаций, финансирования замены сетей, а также комплексной программой модернизации инфраструктуры и строительства социальных объектов и так далее, плюс всем, что будет связано, даст возможность даже в нынешней ситуации при измененных условиях льготной ипотеки сохранить объемы жилищного строительства", - отметил он.Стасишин подчеркнул, что в кабмине будут "уделять большое внимание оптимизации затрат застройщиков, для того, чтобы жилье становилось доступнее, чтобы жилье, в том числе индивидуальное, строилось и в малых городах"."Мы будем вкладывать деньги в социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, снимая затраты из цены квадратного метра, где это возможно и насколько нам хватит финансов", - пояснил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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