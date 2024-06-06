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Песков: Москва пока не видит, с кем на Украине можно договариваться о мире - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Песков: Москва пока не видит, с кем на Украине можно договариваться о мире
Песков: Москва пока не видит, с кем на Украине можно договариваться о мире - 06.06.2024, ПРАЙМ
Песков: Москва пока не видит, с кем на Украине можно договариваться о мире
Москва пока не видит, с кем на Украине можно поговорить о мире, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T21:22+0300
2024-06-06T21:22+0300
политика
мирные переговоры
украина
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Москва пока не видит, с кем на Украине можно поговорить о мире, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если вести какой-то серьезный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встает вопрос, с кем серьезно говорить. Вот этот вопрос сейчас стоит в полный рост, и мы не видим на него ответа", - отметил Песков в комментарии телеканалу "РЕН ТВ". Он добавил, что на данный момент снования для переговоров отсутствуют.Киев до сих пор закрыт для мирных обсуждений, заключил Песков.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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мирные переговоры, украина, россия
Политика, мирные переговоры, УКРАИНА, РОССИЯ
21:22 06.06.2024
 
Песков: Москва пока не видит, с кем на Украине можно договариваться о мире

Песков: в Кремле пока не видит, с кем на Украине можно начать разговор о мире

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Москва пока не видит, с кем на Украине можно поговорить о мире, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если вести какой-то серьезный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встает вопрос, с кем серьезно говорить. Вот этот вопрос сейчас стоит в полный рост, и мы не видим на него ответа", - отметил Песков в комментарии телеканалу "РЕН ТВ".
Он добавил, что на данный момент снования для переговоров отсутствуют.
Киев до сих пор закрыт для мирных обсуждений, заключил Песков.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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