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Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета
Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета - 06.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета
Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:23+0300
2024-06-06T10:23+0300
2024-06-06T10:51+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно.Глава российского кабмина провел встречу с Владимиром Беспаловым, который в апреле 2024 года был назначен на пост генерального директора Российского научного фонда."Уверен, что такие разносторонние навыки помогут вам в реализации всех функций Российского научного фонда. И, что самое важное, решать главную задачу - достижение промышленного, финансового, технологического суверенитета, которую поставил нам наш президент. И здесь без современной науки никуда", - отметил Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета
Мишустин: достигнуть промышленного суверенитета без современной науки невозможно
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно.
Глава российского кабмина провел встречу с Владимиром Беспаловым, который в апреле 2024 года был назначен на пост генерального директора Российского научного фонда.
"Уверен, что такие разносторонние навыки помогут вам в реализации всех функций Российского научного фонда. И, что самое важное, решать главную задачу - достижение промышленного, финансового, технологического суверенитета, которую поставил нам наш президент. И здесь без современной науки никуда", - отметил Мишустин.