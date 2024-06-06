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Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета
Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета - 06.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета
Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:23+0300
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россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно.Глава российского кабмина провел встречу с Владимиром Беспаловым, который в апреле 2024 года был назначен на пост генерального директора Российского научного фонда."Уверен, что такие разносторонние навыки помогут вам в реализации всех функций Российского научного фонда. И, что самое важное, решать главную задачу - достижение промышленного, финансового, технологического суверенитета, которую поставил нам наш президент. И здесь без современной науки никуда", - отметил Мишустин.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:23 06.06.2024 (обновлено: 10:51 06.06.2024)
 
Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета

Мишустин: достигнуть промышленного суверенитета без современной науки невозможно

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно.
Глава российского кабмина провел встречу с Владимиром Беспаловым, который в апреле 2024 года был назначен на пост генерального директора Российского научного фонда.
"Уверен, что такие разносторонние навыки помогут вам в реализации всех функций Российского научного фонда. И, что самое важное, решать главную задачу - достижение промышленного, финансового, технологического суверенитета, которую поставил нам наш президент. И здесь без современной науки никуда", - отметил Мишустин.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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