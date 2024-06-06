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Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета

Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета - 06.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил роль науки в достижении промышленного суверенитета

Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:23+0300

2024-06-06T10:23+0300

2024-06-06T10:51+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно.Глава российского кабмина провел встречу с Владимиром Беспаловым, который в апреле 2024 года был назначен на пост генерального директора Российского научного фонда."Уверен, что такие разносторонние навыки помогут вам в реализации всех функций Российского научного фонда. И, что самое важное, решать главную задачу - достижение промышленного, финансового, технологического суверенитета, которую поставил нам наш президент. И здесь без современной науки никуда", - отметил Мишустин.

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россия, михаил мишустин