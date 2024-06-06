https://1prime.ru/20240606/mobilizatsiya-848936330.html

"Очень тяжело". На Западе рассказали о проблемах Украины с мобилизацией

"Очень тяжело". На Западе рассказали о проблемах Украины с мобилизацией - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Очень тяжело". На Западе рассказали о проблемах Украины с мобилизацией

Обстановка с мобилизацией на Украине очень сложная, сообщает британская газета The Guardian. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T23:39+0300

2024-06-06T23:39+0300

2024-06-06T23:39+0300

мобилизация на украине

великобритания

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Обстановка с мобилизацией на Украине очень сложная, сообщает британская газета The Guardian."Эмоционально это очень тяжело. Иногда к концу дня у меня руки трясутся так же сильно, как было на передовой", — заявил журналистам сотрудник ТЦК Юрий Пихота, занимающийся проверкой потенциальных призывников в Киеве.В материале статьи говорится, что уклонистам выписывают штрафы, или дело может дойти до уголовной ответственности. Многие мужчины прячутся дома, чтобы не попасться мобилизационным отрядам. Другие дают взятки, чтобы оформить медицинские справки или уехать из страны.По информации The Guardian, враждебность к сотрудникам военкомата растет, так как ранее стало известно о случаях взяточничества среди них. Кроме этого, ответственных за мобилизацию обвиняют в уклонении от "настоящей" службы посредством данной деятельности.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.

https://1prime.ru/20240530/mobilizatsiya-848660519.html

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мобилизация на украине, великобритания