https://1prime.ru/20240606/moldaviya-848922853.html

В Молдавии хотят избавиться от тотального внешнего управления Запада

В Молдавии хотят избавиться от тотального внешнего управления Запада - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Молдавии хотят избавиться от тотального внешнего управления Запада

Молдавия сейчас находится под тотальным внешним управлением Запада, но "люди сами встанут". Об этом РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:39+0300

2024-06-06T16:39+0300

2024-06-06T16:57+0300

политика

молдавия

запад

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848923185_0:159:2933:1808_1920x0_80_0_0_b692d046f179b0f691cd69b8aa61b610.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Молдавия сейчас находится под тотальным внешним управлением Запада, но "люди сами встанут". Об этом РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "Сегодня Молдова находится под тотальным внешним управлением Запада. Мы сделаем все, чтобы не было никакой эскалации (с Приднестровьем — ред.)", — сказал Шор. Он также выразил надежду и уверенность, "что люди сами встанут", так как "Молдова — мирная страна, а молдаване — мирный народ". Шор добавил, что граждане Молдавии хотят получать социальные блага, а не военные угрозы.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

https://1prime.ru/20240530/moldaviya-848687418.html

молдавия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, запад, россия