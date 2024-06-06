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В Молдавии хотят избавиться от тотального внешнего управления Запада - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В Молдавии хотят избавиться от тотального внешнего управления Запада
В Молдавии хотят избавиться от тотального внешнего управления Запада - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Молдавии хотят избавиться от тотального внешнего управления Запада
Молдавия сейчас находится под тотальным внешним управлением Запада, но "люди сами встанут". Об этом РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:39+0300
2024-06-06T16:57+0300
политика
молдавия
запад
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Молдавия сейчас находится под тотальным внешним управлением Запада, но "люди сами встанут". Об этом РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "Сегодня Молдова находится под тотальным внешним управлением Запада. Мы сделаем все, чтобы не было никакой эскалации (с Приднестровьем — ред.)", — сказал Шор. Он также выразил надежду и уверенность, "что люди сами встанут", так как "Молдова — мирная страна, а молдаване — мирный народ". Шор добавил, что граждане Молдавии хотят получать социальные блага, а не военные угрозы.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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молдавия, запад, россия
Политика, МОЛДАВИЯ, ЗАПАД, РОССИЯ
16:39 06.06.2024 (обновлено: 16:57 06.06.2024)
 
В Молдавии хотят избавиться от тотального внешнего управления Запада

Шор: Молдавия находится под тотальным внешним управлением Запада

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Молдавия сейчас находится под тотальным внешним управлением Запада, но "люди сами встанут". Об этом РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
"Сегодня Молдова находится под тотальным внешним управлением Запада. Мы сделаем все, чтобы не было никакой эскалации (с Приднестровьем — ред.)", — сказал Шор.
Он также выразил надежду и уверенность, "что люди сами встанут", так как "Молдова — мирная страна, а молдаване — мирный народ". Шор добавил, что граждане Молдавии хотят получать социальные блага, а не военные угрозы.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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