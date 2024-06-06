Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почта России" внедрит технологию VK для налогового мониторинга - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/monitoring-848900349.html
"Почта России" внедрит технологию VK для налогового мониторинга
"Почта России" внедрит технологию VK для налогового мониторинга - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Почта России" внедрит технологию VK для налогового мониторинга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:42+0300
2024-06-06T11:42+0300
экономика
почта россии
мониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/09/842490932_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_2a45446bf4e07fb065094b4ae6501033.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление более открытым, соответствующее соглашение главы компаний подписали на площадке Петербургского международного экономического форума. "Почта России" оптимизирует процессы учета и контроля благодаря технологиям VK: логистический оператор подключится к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Решение повысит открытость корпоративного управления "Почты". Соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Почты России" Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко на полях XXVII Петербургского международного экономического форума", - рассказали в пресс-службе VK. Эта платформа упростит контроль налоговой отчетности компании, так как она интегрирована с АИС "Налог-3" и внутренними системами "Почты России". ФНС России автоматически получает актуальную информацию, которую компания передает на онлайн-витрину. Решение позволит хранить и обрабатывать нужные для отчетности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и удобно выстраивать процессы для сотрудников. Также компании в рамках сотрудничества прорабатывают решения для оптимизации IT-инфраструктуры и HR-процессов "Почты России". Они направлены на то, чтобы повысить рентабельность инвестиций в IT-системы, а также упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах страны. "Почта" - одна из ключевых инфраструктурных компаний России, работающая во всех регионах и самых небольших отдаленных населенных пунктах страны. Оптимизация процессов в организации такого масштаба требует зрелых решений, протестированных в разных индустриях и проектах, включая IT, где высокая скорость работы и надежность решений - основа развития бизнеса. Уверен, что технологии VK и экспертиза "Почты России" помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах", - прокомментировал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240606/nalog-848890988.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/09/842490932_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_3b68a55a7d0c1ffc2217d6087484f4fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
почта россии, мониторинг
Экономика, Почта России, мониторинг
11:42 06.06.2024
 
"Почта России" внедрит технологию VK для налогового мониторинга

"Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд ФГУП "Почта России"
Стенд ФГУП Почта России - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление более открытым, соответствующее соглашение главы компаний подписали на площадке Петербургского международного экономического форума.
"Почта России" оптимизирует процессы учета и контроля благодаря технологиям VK: логистический оператор подключится к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Решение повысит открытость корпоративного управления "Почты". Соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Почты России" Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко на полях XXVII Петербургского международного экономического форума", - рассказали в пресс-службе VK.
Эта платформа упростит контроль налоговой отчетности компании, так как она интегрирована с АИС "Налог-3" и внутренними системами "Почты России". ФНС России автоматически получает актуальную информацию, которую компания передает на онлайн-витрину. Решение позволит хранить и обрабатывать нужные для отчетности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и удобно выстраивать процессы для сотрудников.
Также компании в рамках сотрудничества прорабатывают решения для оптимизации IT-инфраструктуры и HR-процессов "Почты России". Они направлены на то, чтобы повысить рентабельность инвестиций в IT-системы, а также упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах страны.
"Почта" - одна из ключевых инфраструктурных компаний России, работающая во всех регионах и самых небольших отдаленных населенных пунктах страны. Оптимизация процессов в организации такого масштаба требует зрелых решений, протестированных в разных индустриях и проектах, включая IT, где высокая скорость работы и надежность решений - основа развития бизнеса. Уверен, что технологии VK и экспертиза "Почты России" помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах", - прокомментировал генеральный директор VK Владимир Кириенко.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Пресс-конференция председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль
09:55
 
ЭкономикаПочта Россиимониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала