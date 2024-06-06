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"Почта России" внедрит технологию VK для налогового мониторинга

"Почта России" внедрит технологию VK для налогового мониторинга - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Почта России" внедрит технологию VK для налогового мониторинга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:42+0300

2024-06-06T11:42+0300

2024-06-06T11:42+0300

экономика

почта россии

мониторинг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление более открытым, соответствующее соглашение главы компаний подписали на площадке Петербургского международного экономического форума. "Почта России" оптимизирует процессы учета и контроля благодаря технологиям VK: логистический оператор подключится к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Решение повысит открытость корпоративного управления "Почты". Соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Почты России" Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко на полях XXVII Петербургского международного экономического форума", - рассказали в пресс-службе VK. Эта платформа упростит контроль налоговой отчетности компании, так как она интегрирована с АИС "Налог-3" и внутренними системами "Почты России". ФНС России автоматически получает актуальную информацию, которую компания передает на онлайн-витрину. Решение позволит хранить и обрабатывать нужные для отчетности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и удобно выстраивать процессы для сотрудников. Также компании в рамках сотрудничества прорабатывают решения для оптимизации IT-инфраструктуры и HR-процессов "Почты России". Они направлены на то, чтобы повысить рентабельность инвестиций в IT-системы, а также упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах страны. "Почта" - одна из ключевых инфраструктурных компаний России, работающая во всех регионах и самых небольших отдаленных населенных пунктах страны. Оптимизация процессов в организации такого масштаба требует зрелых решений, протестированных в разных индустриях и проектах, включая IT, где высокая скорость работы и надежность решений - основа развития бизнеса. Уверен, что технологии VK и экспертиза "Почты России" помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах", - прокомментировал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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почта россии, мониторинг