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В Минэнерго назвали объем допмощностей для постройки ВСМ Москва-Петербург - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В Минэнерго назвали объем допмощностей для постройки ВСМ Москва-Петербург
В Минэнерго назвали объем допмощностей для постройки ВСМ Москва-Петербург - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго назвали объем допмощностей для постройки ВСМ Москва-Петербург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, по предварительным данным, потребует порядка 300 МВт дополнительных... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:35+0300
2024-06-06T09:35+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, по предварительным данным, потребует порядка 300 МВт дополнительных мощностей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. "Сейчас магистраль Москва - Санкт-Петербург проектируется, дополнительно порядка 300 мегаватт (потребуется – ред.). Сейчас еще оцениваем. То есть понятно, это смотрим балансы, это как минимум сетевое строительство, по генерации", - сказал замминистра. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой такой магистралью было решено сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
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всм москва — санкт-петербург, минэнерго рф
Экономика, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, Минэнерго РФ
09:35 06.06.2024
 
В Минэнерго назвали объем допмощностей для постройки ВСМ Москва-Петербург

Грабчак: постройка ВСМ Москва-Петербург потребует 300 МВт допмощностей

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, по предварительным данным, потребует порядка 300 МВт дополнительных мощностей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"Сейчас магистраль Москва - Санкт-Петербург проектируется, дополнительно порядка 300 мегаватт (потребуется – ред.). Сейчас еще оцениваем. То есть понятно, это смотрим балансы, это как минимум сетевое строительство, по генерации", - сказал замминистра.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой такой магистралью было решено сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
На ПМЭФ раскрыли детали проекта ВСМ Москва — Минск
Вчера, 08:44
 
ЭкономикаВСМ Москва — Санкт-ПетербургМинэнерго РФ
 
 
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