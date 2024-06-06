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В Минэнерго назвали объем допмощностей для постройки ВСМ Москва-Петербург

В Минэнерго назвали объем допмощностей для постройки ВСМ Москва-Петербург - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго назвали объем допмощностей для постройки ВСМ Москва-Петербург

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, по предварительным данным, потребует порядка 300 МВт дополнительных... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:35+0300

2024-06-06T09:35+0300

2024-06-06T09:35+0300

экономика

всм москва — санкт-петербург

минэнерго рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, по предварительным данным, потребует порядка 300 МВт дополнительных мощностей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. "Сейчас магистраль Москва - Санкт-Петербург проектируется, дополнительно порядка 300 мегаватт (потребуется – ред.). Сейчас еще оцениваем. То есть понятно, это смотрим балансы, это как минимум сетевое строительство, по генерации", - сказал замминистра. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой такой магистралью было решено сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всм москва — санкт-петербург, минэнерго рф