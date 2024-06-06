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МВФ ждет замедление темпов роста экономики США
МВФ ждет замедление темпов роста экономики США - 06.06.2024, ПРАЙМ
МВФ ждет замедление темпов роста экономики США
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления темпов роста американской экономики в 2024 году, отмечая снижение деловой активности по итогам первого... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T18:04+0300
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления темпов роста американской экономики в 2024 году, отмечая снижение деловой активности по итогам первого квартала, сообщила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Мы ожидаем, что в 2024 году произойдет некоторое замедление экономики США", - заявила она журналистам на брифинге. Козак отметила, что в первом квартале текущего года произошло замедление деловой активности в США, хотя внутренний спрос по-прежнему остается сильным. Представитель МВФ также подчеркнула, что инфляция в стране по-прежнему остается выше предпочтительного уровня, что служит напоминанием о наличии препятствий на пути к снижению темпов роста потребительских цен. "Это также усиливает необходимость ФРС быть осторожной и зависеть от данных при принятии решений по (монетарной - ред.) политике в ближайшие месяцы", - добавила Козак. ВВП США, согласно промежуточной оценке, вырос в первом квартале на 1,3% в пересчете на год. Предварительная оценка при этом показывала увеличение американской экономики на 1,6%. В четвертом квартале ВВП поднялся на 3,4% в пересчете на год.
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мвф, сша
МВФ ждет замедление темпов роста экономики США
МВФ: темпы роста экономики США в 2024 году замедлятся на фоне снижения деловой активности
ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления темпов роста американской экономики в 2024 году, отмечая снижение деловой активности по итогам первого квартала, сообщила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Мы ожидаем, что в 2024 году произойдет некоторое замедление экономики США", - заявила она журналистам на брифинге.
Козак отметила, что в первом квартале текущего года произошло замедление деловой активности в США, хотя внутренний спрос по-прежнему остается сильным.
Представитель МВФ также подчеркнула, что инфляция в стране по-прежнему остается выше предпочтительного уровня, что служит напоминанием о наличии препятствий на пути к снижению темпов роста потребительских цен.
"Это также усиливает необходимость ФРС быть осторожной и зависеть от данных при принятии решений по (монетарной - ред.) политике в ближайшие месяцы", - добавила Козак.
ВВП США, согласно промежуточной оценке, вырос в первом квартале на 1,3% в пересчете на год. Предварительная оценка при этом показывала увеличение американской экономики на 1,6%. В четвертом квартале ВВП поднялся на 3,4% в пересчете на год.