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Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ
Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ
Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:38+0300
2024-06-06T09:58+0300
экономика
эльвира набиуллина
финансовая система
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ."В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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эльвира набиуллина, финансовая система
Экономика, Эльвира Набиуллина, финансовая система
09:38 06.06.2024 (обновлено: 09:58 06.06.2024)
 
Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ

Набиуллина: доверие к финансовой системе РФ сохранено, депозиты выросли на 25%,

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкVI съезд Ассоциации банков России
VI съезд Ассоциации банков России - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.
"В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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