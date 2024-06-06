https://1prime.ru/20240606/nabiullina-848889149.html
Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ
Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ
Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:38+0300
2024-06-06T09:38+0300
2024-06-06T09:58+0300
экономика
эльвира набиуллина
финансовая система
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848677171_0:5:2913:1644_1920x0_80_0_0_6d591bf598391a1435a4195f2812e392.jpg
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ."В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240606/nalog-848890988.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848677171_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e103c68f858b2e5dabfbf607f53ff9c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, финансовая система
Экономика, Эльвира Набиуллина, финансовая система
Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ
Набиуллина: доверие к финансовой системе РФ сохранено, депозиты выросли на 25%,
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.
"В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль