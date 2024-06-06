https://1prime.ru/20240606/nabiullina-848889149.html

Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ

Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Россияне за год принесли в банки десять триллионов рублей, заявила глава ЦБ

Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:38+0300

2024-06-06T09:38+0300

2024-06-06T09:58+0300

экономика

эльвира набиуллина

финансовая система

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ."В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/nalog-848890988.html

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эльвира набиуллина, финансовая система