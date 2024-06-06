https://1prime.ru/20240606/nabiullina-848890144.html

ЦБ заявил об отсутствии бума IPO в России

ЦБ заявил об отсутствии бума IPO в России - 06.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ заявил об отсутствии бума IPO в России

Сейчас нельзя говорить о буме первичного публичного размещения акций (IPO) в России, рынок капитала еще не восстановился до уровня до 2022 года, заявила глава... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:45+0300

2024-06-06T09:45+0300

2024-06-06T10:03+0300

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сейчас нельзя говорить о буме первичного публичного размещения акций (IPO) в России, рынок капитала еще не восстановился до уровня до 2022 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ."По рынку капитала у нас доверие восстанавливалось после того удара, который был получен из-за санкций, потому что у многих людей, у розничных инвесторов заблокировали бумаги за рубежом, в зарубежных юрисдикциях", - сказала Набиуллина в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".Компании закрыли информацию, и люди не понимали, акции и облигации каких компаний они имеют и что с этими компаниями происходит, еще в такой тяжелый период - закрытие информации тоже было ударом и это не способствовало доверию, продолжила она."Но мы видим, что доверие восстанавливается, это показывает и рост IPO. Наверное, нельзя говорить о буме IPO, но их стало количеством больше - они небольшие, небольшие компании выходят, и у нас тут огромный потенциал, но тем не менее это тоже некий индикатор восстановления доверия к рынку капитала, хотя он не восстановился, на мой взгляд, еще до уровня до 2022 года", - заключила Набиуллина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина