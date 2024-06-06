https://1prime.ru/20240606/nabiullina-848893522.html
Набиуллина назвала три главные финансовые задачи на ближайшие шесть лет
Набиуллина назвала три главные финансовые задачи на ближайшие шесть лет - 06.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала три главные финансовые задачи на ближайшие шесть лет
Главные финансовые задачи, стоящие перед Центробанком в обозримом будущем, кроме ценовой стабильности, - это развитие рынка капитала, обеспечение открытости... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:22+0300
2024-06-06T10:22+0300
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эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Главные финансовые задачи, стоящие перед Центробанком в обозримом будущем, кроме ценовой стабильности, - это развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ. "Вы напомнили о неделе тишины, и я, конечно, не буду говорить об одной из основных наших задач - ценовая стабильность. Не буду погружаться в детали, назову другие задачи. Это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива, это увеличение роли государства, субсидий государственных, а мы все знаем, что государство, при том, что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов", - ответила Набиуллина на просьбу главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова перечислить основные задачи, стоящие перед ЦБ до 2030 года. Здесь, по ее словам, нужны действенные меры для отбора IPO. "Спрос инвесторов есть, нам нужно стимулировать эмитентов выходить на рынок капитала... Там есть меры, связанные, с министерством финансов. Второе направление - это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов", - добавила глава регулятора. Это означает, пояснила Набиуллина, независимую работающую систему расчетов и платежей, сопряженность депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов. "Третье - это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы", - заключила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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эльвира набиуллина, финансы, пмэф-2024
Экономика, Эльвира Набиуллина, Финансы, ПМЭФ-2024
Набиуллина назвала три главные финансовые задачи на ближайшие шесть лет
Набиуллина перечислила три главные финансовые задачи на ближайшие шесть лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Главные финансовые задачи, стоящие перед Центробанком в обозримом будущем, кроме ценовой стабильности, - это развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ.
"Вы напомнили о неделе тишины, и я, конечно, не буду говорить об одной из основных наших задач - ценовая стабильность. Не буду погружаться в детали, назову другие задачи. Это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива, это увеличение роли государства, субсидий государственных, а мы все знаем, что государство, при том, что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов", - ответила Набиуллина на просьбу главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова перечислить основные задачи, стоящие перед ЦБ до 2030 года.
Здесь, по ее словам, нужны действенные меры для отбора IPO. "Спрос инвесторов есть, нам нужно стимулировать эмитентов выходить на рынок капитала... Там есть меры, связанные, с министерством финансов. Второе направление - это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов", - добавила глава регулятора.
Это означает, пояснила Набиуллина, независимую работающую систему расчетов и платежей, сопряженность депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов. "Третье - это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Набиуллина рассказала, кто может решить проблему развития рынка капитала