https://1prime.ru/20240606/nadezhda-848934860.html

Песков выразил надежду на дальнейшее развитие экономики России

Песков выразил надежду на дальнейшее развитие экономики России - 06.06.2024, ПРАЙМ

Песков выразил надежду на дальнейшее развитие экономики России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российская экономика и будет развиваться и впредь. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T20:50+0300

2024-06-06T20:50+0300

2024-06-06T20:54+0300

экономика

пмэф-2024

санкции против рф

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_54e708d727f84d01e989861d12e6229e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российская экономика и будет развиваться и впредь."Будем надеяться, что этот тренд развития, пусть может быть не такой быстрый, будет продолжен", — отметил он в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Песков указал, что Россия держит санкционный удар благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира ПутинаПо его словам, российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций.Пресс-секретарь полагает, что значимым элементом являются не темпы роста экономики, а то что стране удается менять характер ее развития.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240606/vodka-848931733.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф-2024, санкции против рф, экономика рф