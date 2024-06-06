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Песков выразил надежду на дальнейшее развитие экономики России
Песков выразил надежду на дальнейшее развитие экономики России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Песков выразил надежду на дальнейшее развитие экономики России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российская экономика и будет развиваться и впредь. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T20:50+0300
2024-06-06T20:50+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российская экономика и будет развиваться и впредь."Будем надеяться, что этот тренд развития, пусть может быть не такой быстрый, будет продолжен", — отметил он в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Песков указал, что Россия держит санкционный удар благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира ПутинаПо его словам, российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций.Пресс-секретарь полагает, что значимым элементом являются не темпы роста экономики, а то что стране удается менять характер ее развития.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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пмэф-2024, санкции против рф, экономика рф
Экономика, ПМЭФ-2024, санкции против РФ, экономика РФ
Песков выразил надежду на дальнейшее развитие экономики России
Песков: будем надеяться, что тренд развития российской экономики будет продолжен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российская экономика и будет развиваться и впредь.
"Будем надеяться, что этот тренд развития, пусть может быть не такой быстрый, будет продолжен", — отметил он в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Песков указал, что Россия держит санкционный удар благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира Путина
По его словам, российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций.
Пресс-секретарь полагает, что значимым элементом являются не темпы роста экономики, а то что стране удается менять характер ее развития.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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