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Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль

Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль - 06.06.2024, ПРАЙМ

Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль

Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:55+0300

2024-06-06T09:55+0300

2024-06-06T10:06+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на компании, которые привлекают средства для инвестиций, наравне с теми, кто инвестирует собственную прибыль, заявила на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Очень важно сейчас в условиях изменений в налоговую систему, настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он не дестимулировал инвестиции, а, наоборот, стимулировал инвестиции", - сказала глава ЦБ."Здесь важно дать стимулы не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто инвестирует, привлекая деньги на рынке капитала", - добавила Набиуллина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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