https://1prime.ru/20240606/nalog-848890988.html
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль - 06.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль
Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:55+0300
2024-06-06T09:55+0300
2024-06-06T10:06+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83262/48/832624833_0:199:2767:1755_1920x0_80_0_0_226db1db382520518e1733927fa57747.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на компании, которые привлекают средства для инвестиций, наравне с теми, кто инвестирует собственную прибыль, заявила на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Очень важно сейчас в условиях изменений в налоговую систему, настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он не дестимулировал инвестиции, а, наоборот, стимулировал инвестиции", - сказала глава ЦБ."Здесь важно дать стимулы не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто инвестирует, привлекая деньги на рынке капитала", - добавила Набиуллина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83262/48/832624833_81:0:2686:1954_1920x0_80_0_0_5c982aa03cbe29ff581d1a4c98b9ea6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль
Набиуллина: важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он стимулировал
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на компании, которые привлекают средства для инвестиций, наравне с теми, кто инвестирует собственную прибыль, заявила на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Очень важно сейчас в условиях изменений в налоговую систему, настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он не дестимулировал инвестиции, а, наоборот, стимулировал инвестиции", - сказала глава ЦБ.
"Здесь важно дать стимулы не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто инвестирует, привлекая деньги на рынке капитала", - добавила Набиуллина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.