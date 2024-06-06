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Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль - 06.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль
Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:55+0300
2024-06-06T10:06+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на компании, которые привлекают средства для инвестиций, наравне с теми, кто инвестирует собственную прибыль, заявила на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Очень важно сейчас в условиях изменений в налоговую систему, настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он не дестимулировал инвестиции, а, наоборот, стимулировал инвестиции", - сказала глава ЦБ."Здесь важно дать стимулы не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто инвестирует, привлекая деньги на рынке капитала", - добавила Набиуллина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Экономика, РОССИЯ
09:55 06.06.2024 (обновлено: 10:06 06.06.2024)
 
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль

Набиуллина: важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он стимулировал

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПресс-конференция председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
Пресс-конференция председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на компании, которые привлекают средства для инвестиций, наравне с теми, кто инвестирует собственную прибыль, заявила на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Очень важно сейчас в условиях изменений в налоговую систему, настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он не дестимулировал инвестиции, а, наоборот, стимулировал инвестиции", - сказала глава ЦБ.
"Здесь важно дать стимулы не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто инвестирует, привлекая деньги на рынке капитала", - добавила Набиуллина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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