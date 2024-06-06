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ВТБ оценил влияние нового налога на прибыль в 2025 году

ВТБ оценил влияние нового налога на прибыль в 2025 году - 06.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ оценил влияние нового налога на прибыль в 2025 году

Изменение с 2025 года налога на прибыль окажет незначительное влияние на ВТБ, в первый год это будет 10-15 миллиардов рублей, заявил журналистам первый зампред... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:32+0300

2024-06-06T17:32+0300

2024-06-06T17:32+0300

налоги

втб

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Изменение с 2025 года налога на прибыль окажет незначительное влияние на ВТБ, в первый год это будет 10-15 миллиардов рублей, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ. Правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму предложения по изменению в налоговую систему России. В частности, предлагается установить новую ставку налога на прибыль организаций в 25%. "На 2024 год никакого влияния - вся налоговая донастройка будет происходить с 1 января 2025 года. На прибыль 2025 года повлияет, но незначительно. В первый год увеличения ставки мы оценивали влияние в 10-15 миллиардов рублей, покроем это быстрым ростом", - ответил Пьянов на вопрос о влиянии на финансовые результаты. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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втб, пмэф-2024