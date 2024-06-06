Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов: налоговые новации должны дать поддержку людям и вклад в экономику - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240606/nalogi-848888309.html
Силуанов: налоговые новации должны дать поддержку людям и вклад в экономику
Силуанов: налоговые новации должны дать поддержку людям и вклад в экономику - 06.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов: налоговые новации должны дать поддержку людям и вклад в экономику
Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:31+0300
2024-06-06T09:56+0300
налоги
антон силуанов
минфин
прогрессивная шкала ндфл
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84090/85/840908576_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fe57683f902e03c18673ee24fbc2453.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024."Сейчас тоже много говорим о налоговых изменениях, новациях. Конечно, надо сделать так, чтобы налоговые новации дали результат, мы будем заниматься этим очень предметно. С одной стороны, справедливость, стимулирование, перераспределение тех ресурсов в результате налоговых изменений, которые нами подготовлены и находятся в парламенте, результаты этих всех образований мы должны показать, и они должны сделать вклад в экономику и оказать поддержку людям", - сказал Силуанов.Предложенные Минфином изменения в налоговой системе России в понедельник были внесены в Госдуму. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240606/nalog-848890988.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84090/85/840908576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_85a493ce5cbec9b7ac6c5c0cfaa86101.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон силуанов, минфин, прогрессивная шкала ндфл, пмэф-2024
Налоги, Антон Силуанов, Минфин, прогрессивная шкала НДФЛ, ПМЭФ-2024
09:31 06.06.2024 (обновлено: 09:56 06.06.2024)
 
Силуанов: налоговые новации должны дать поддержку людям и вклад в экономику

Силуанов: предлагаемые налоговые новации должны дать вклад в экономику и поддержку людям

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ".
Мобильное приложение Налоги ФЛ. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024.
"Сейчас тоже много говорим о налоговых изменениях, новациях. Конечно, надо сделать так, чтобы налоговые новации дали результат, мы будем заниматься этим очень предметно. С одной стороны, справедливость, стимулирование, перераспределение тех ресурсов в результате налоговых изменений, которые нами подготовлены и находятся в парламенте, результаты этих всех образований мы должны показать, и они должны сделать вклад в экономику и оказать поддержку людям", - сказал Силуанов.
Предложенные Минфином изменения в налоговой системе России в понедельник были внесены в Госдуму. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Пресс-конференция председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
Набиуллина раскрыла, каким должен быть налог на прибыль
09:55
 
НалогиАнтон СилуановМинфинпрогрессивная шкала НДФЛПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала