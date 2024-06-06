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Силуанов: налоговые новации должны дать поддержку людям и вклад в экономику
Силуанов: налоговые новации должны дать поддержку людям и вклад в экономику - 06.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов: налоговые новации должны дать поддержку людям и вклад в экономику
Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:31+0300
2024-06-06T09:31+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024."Сейчас тоже много говорим о налоговых изменениях, новациях. Конечно, надо сделать так, чтобы налоговые новации дали результат, мы будем заниматься этим очень предметно. С одной стороны, справедливость, стимулирование, перераспределение тех ресурсов в результате налоговых изменений, которые нами подготовлены и находятся в парламенте, результаты этих всех образований мы должны показать, и они должны сделать вклад в экономику и оказать поддержку людям", - сказал Силуанов.Предложенные Минфином изменения в налоговой системе России в понедельник были внесены в Госдуму. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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антон силуанов, минфин, прогрессивная шкала ндфл, пмэф-2024
Налоги, Антон Силуанов, Минфин, прогрессивная шкала НДФЛ, ПМЭФ-2024
Силуанов: налоговые новации должны дать поддержку людям и вклад в экономику
Силуанов: предлагаемые налоговые новации должны дать вклад в экономику и поддержку людям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Налоговые новации, предлагаемые Минфином РФ, должны дать результат, вклад в экономику и поддержку людям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024.
"Сейчас тоже много говорим о налоговых изменениях, новациях. Конечно, надо сделать так, чтобы налоговые новации дали результат, мы будем заниматься этим очень предметно. С одной стороны, справедливость, стимулирование, перераспределение тех ресурсов в результате налоговых изменений, которые нами подготовлены и находятся в парламенте, результаты этих всех образований мы должны показать, и они должны сделать вклад в экономику и оказать поддержку людям", - сказал Силуанов.
Предложенные Минфином изменения в налоговой системе России в понедельник были внесены в Госдуму. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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