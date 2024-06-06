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Орешкин считает контрпродуктивным простое повышение налогов для бизнеса

Орешкин считает контрпродуктивным простое повышение налогов для бизнеса - 06.06.2024, ПРАЙМ

Орешкин считает контрпродуктивным простое повышение налогов для бизнеса

Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:52+0300

2024-06-06T09:52+0300

2024-06-06T10:06+0300

экономика

максим орешкин

экономика рф

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ."Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно", - сказал он."Просто налоги повысить будет, действительно, контрпродуктивно, важен вопрос, у кого забираем и на что тратим, то есть это вопрос уже не просто повышения налоговой нагрузки, а структурного изменения в экономике", - добавил Орешкин.Он отметил, что налоговые изменения должны стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует."С точки зрения налогообложения бизнеса мы должны стимулировать тех, кто больше инвестирует", - сказал он."Инвестиционный налоговый вычет - о нем правительство пока говорит вскользь, но это один из краеугольных элементов, как будут стимулироваться инвестиции, поддерживаться инвестиции в экономике", - добавил Орешкин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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максим орешкин, экономика рф