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Орешкин считает контрпродуктивным простое повышение налогов для бизнеса - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Орешкин считает контрпродуктивным простое повышение налогов для бизнеса
Орешкин считает контрпродуктивным простое повышение налогов для бизнеса - 06.06.2024, ПРАЙМ
Орешкин считает контрпродуктивным простое повышение налогов для бизнеса
Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:52+0300
2024-06-06T10:06+0300
экономика
максим орешкин
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ."Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно", - сказал он."Просто налоги повысить будет, действительно, контрпродуктивно, важен вопрос, у кого забираем и на что тратим, то есть это вопрос уже не просто повышения налоговой нагрузки, а структурного изменения в экономике", - добавил Орешкин.Он отметил, что налоговые изменения должны стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует."С точки зрения налогообложения бизнеса мы должны стимулировать тех, кто больше инвестирует", - сказал он."Инвестиционный налоговый вычет - о нем правительство пока говорит вскользь, но это один из краеугольных элементов, как будут стимулироваться инвестиции, поддерживаться инвестиции в экономике", - добавил Орешкин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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максим орешкин, экономика рф
Экономика, Максим Орешкин, экономика РФ
09:52 06.06.2024 (обновлено: 10:06 06.06.2024)
 
Орешкин считает контрпродуктивным простое повышение налогов для бизнеса

Орешкин: простое повышение налогов для бизнеса контрпродуктивно

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно, важно - "у кого забираем и на что тратим", заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии ПМЭФ.
"Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно", - сказал он.
"Просто налоги повысить будет, действительно, контрпродуктивно, важен вопрос, у кого забираем и на что тратим, то есть это вопрос уже не просто повышения налоговой нагрузки, а структурного изменения в экономике", - добавил Орешкин.
Он отметил, что налоговые изменения должны стимулировать тот бизнес, который больше инвестирует.
"С точки зрения налогообложения бизнеса мы должны стимулировать тех, кто больше инвестирует", - сказал он.
"Инвестиционный налоговый вычет - о нем правительство пока говорит вскользь, но это один из краеугольных элементов, как будут стимулироваться инвестиции, поддерживаться инвестиции в экономике", - добавил Орешкин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ЭкономикаМаксим Орешкинэкономика РФ
 
 
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