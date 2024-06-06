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Сенатор назвал цели совершенствования налоговой системы России

Сенатор назвал цели совершенствования налоговой системы России - 06.06.2024, ПРАЙМ

Сенатор назвал цели совершенствования налоговой системы России

Совершенствование налоговой системы РФ направлено на достижение ее справедливости, сбалансированности и стабильности, ко второму чтению законопроекта сенаторы... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:01+0300

2024-06-06T14:01+0300

2024-06-06T14:01+0300

налоги

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Совершенствование налоговой системы РФ направлено на достижение ее справедливости, сбалансированности и стабильности, ко второму чтению законопроекта сенаторы предложат поправки о введении туристического сбора и других инструментов для регионов и муниципалитетов, дополнительных стимулах для инвестиционной активности, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, принимающий участие в работе ПМЭФ. Ранее Минфин предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. "Справедливость, сбалансированность, стабильность - ключевые критерии совершенствования налоговой системы", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Журавлев принимает участие в работе ПМЭФ. По его словам, очень важно, что наряду с налоговыми изменениями подготовлены и бюджетные. Это обеспечит правильное распределение доходов - на поддержку семей с детьми, социальную сферу и развитие инфраструктуры. "Предусмотрены дополнительные полномочия для бюджетов регионов и муниципалитетов, которые важно расширять, в том числе дополнительными доходными источниками, для обеспечения их самодостаточности", - отметил он. По мнению парламентария, предложенные новации "отражают запросы малого бизнеса, стимулируют инвестиции и участие бизнеса в развитии страны, сохраняя высокую конкурентоспособность российской налоговой системы по сравнению с другими юрисдикциями". "Будем совершенствовать законопроект ко второму чтению, предложим ввести туристический сбор и другие инструменты для регионов и муниципалитетов, а также дополнительные стимулы для инвестиционной активности", - отметил Журавлев.

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