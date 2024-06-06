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Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении военных альянса на Украине

Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении военных альянса на Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении военных альянса на Украине

Североатлантический альянс не имеет планов по размещению военных блока на территории Украины, при этом члены альянса вправе оказывать Киеву "разностороннюю... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:49+0300

2024-06-06T11:49+0300

2024-06-06T11:56+0300

вооружения

нато

поддержка украины

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не имеет планов по размещению военных блока на территории Украины, при этом члены альянса вправе оказывать Киеву "разностороннюю поддержку", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о возможности отправки Францией военных инструкторов на Украину.По его словам, Киев в соответствии с международным правом имеет право на самооборону. "Мы имеем право оказывать Украине поддержку. Союзники оказывают помощь Украине разными способами. У НАТО нет планов на размещение сил на Украине", — сказал он в ходе пресс-конференции в Финляндии. Она транслировалась на сайте НАТО. Столтенберг добавил, что альянс работает над тем, чтобы обеспечить стабильную, долгосрочную поддержку Украине и необходимое долгосрочное финансирование.Кроме того, он заявил, что альянс по-прежнему не видит непосредственной военной угрозы своим членам со стороны РФ."Мы не наблюдаем каких-либо непосредственных угроз (со стороны России – ред.) в отношении какого-либо члена альянса", — пояснил он.Столтенберг считает, что Москва сейчас "слишком занята украинским конфликтом", куда были стянуты силы, в том числе от границ со странами НАТО на севере. При этом после окончания боевых действий она может восстановить свои силы, "но это не означает, что мы наблюдаем непосредственную угрозу для стран-союзниц". В качестве причины этого он назвал "силу альянса"."НАТО – самый сильный военный альянс в мире", — сказал он и подчеркнул, что идея блока заключается именно в недопущении конфликта, а "идея, что существует некий обратный отсчет до следующей войны, является неверной".Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране необходимо готовиться к войне с Россией к 2029 году.

https://1prime.ru/20240605/nato-848880141.html

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нато, поддержка украины, йенс столтенберг