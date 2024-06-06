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Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине
Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ
Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине
Североатлантический альянс потерпит крупное поражение в украинском конфликте, как потерпел его ранее в Афганистане, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:50+0300
2024-06-06T16:50+0300
2024-06-06T17:13+0300
политика
нато
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карин кнайсль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс потерпит крупное поражение в украинском конфликте, как потерпел его ранее в Афганистане, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она выступала на дискуссии "Большое евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы" в рамках Пеербургского международного экономического форума.По словам Кнайсль, в августе 2021 года "НАТО в Кабуле потерпело сокрушительное поражение", что стало унижением для альянса."Я очень хорошо знаю, что они не сделали выводы из этого события. Они просто бросились в следующую авантюру — заварили ситуацию на Украине, и, конечно же, у них будет еще другое крупное поражение", — сказала экс-глава МИД Австрии. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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нато, украина, карин кнайсль
Политика, НАТО, УКРАИНА, Карин Кнайсль
Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине
Кнайсль: НАТО, позорно проигравшая в Афганистане, проиграет и на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс потерпит крупное поражение в украинском конфликте, как потерпел его ранее в Афганистане, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Она выступала на дискуссии "Большое евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы" в рамках Пеербургского международного экономического форума.
По словам Кнайсль, в августе 2021 года "НАТО в Кабуле потерпело сокрушительное поражение", что стало унижением для альянса.
"Я очень хорошо знаю, что они не сделали выводы из этого события. Они просто бросились в следующую авантюру — заварили ситуацию на Украине, и, конечно же, у них будет еще другое крупное поражение", — сказала экс-глава МИД Австрии.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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