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Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине
Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ
Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине
Североатлантический альянс потерпит крупное поражение в украинском конфликте, как потерпел его ранее в Афганистане, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:50+0300
2024-06-06T17:13+0300
политика
нато
украина
карин кнайсль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс потерпит крупное поражение в украинском конфликте, как потерпел его ранее в Афганистане, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она выступала на дискуссии "Большое евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы" в рамках Пеербургского международного экономического форума.По словам Кнайсль, в августе 2021 года "НАТО в Кабуле потерпело сокрушительное поражение", что стало унижением для альянса."Я очень хорошо знаю, что они не сделали выводы из этого события. Они просто бросились в следующую авантюру — заварили ситуацию на Украине, и, конечно же, у них будет еще другое крупное поражение", — сказала экс-глава МИД Австрии. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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нато, украина, карин кнайсль
Политика, НАТО, УКРАИНА, Карин Кнайсль
16:50 06.06.2024 (обновлено: 17:13 06.06.2024)
 
Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине

Кнайсль: НАТО, позорно проигравшая в Афганистане, проиграет и на Украине

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс потерпит крупное поражение в украинском конфликте, как потерпел его ранее в Афганистане, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Она выступала на дискуссии "Большое евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы" в рамках Пеербургского международного экономического форума.
По словам Кнайсль, в августе 2021 года "НАТО в Кабуле потерпело сокрушительное поражение", что стало унижением для альянса.
"Я очень хорошо знаю, что они не сделали выводы из этого события. Они просто бросились в следующую авантюру — заварили ситуацию на Украине, и, конечно же, у них будет еще другое крупное поражение", — сказала экс-глава МИД Австрии.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Запад решил испытать ядерное терпение России и приблизил поражение Украины
13:16
 
ПолитикаНАТОУКРАИНАКарин Кнайсль
 
 
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